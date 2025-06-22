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Dilek Cesur’dan ilham veren söyleşi

MARİFEST25’te sevenleriyle buluşan yazar Dilek Cesur, hayat hikâyesi ve azim dolu yolculuğuyla onlara ilham verdi. Söyleşi izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Dilek Cesur'dan ilham veren söyleşi

22 Haziran 2025 Pazar 10:04

 MARİFEST’TE SADECE EL EMEĞİ ÜRÜNLER YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen MARİFEST25, sadece el emeği ürünlerle değil, düşünce ve ilham dolu söyleşilerle de katılımcılara unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Festivalin dikkat çeken isimlerinden biri olan yazar Dilek Cesur, sahneye çıktığı söyleşisinde yaşanmışlıklarla dolu hayat hikayesini ve yazarlık serüvenini dinleyicilerle paylaştı.

“ZORLUKLAR BAŞARININ KAPISINI ARALADI”

Söyleşisinde kitabının bir ayda 20 bin baskıya ulaştığını ifade eden Dilek Cesur, başarının arkasında sabır, tevekkül ve kendine olan inanç olduğunu vurguladı. İlk yayınevi deneyiminde dolandırıldığını samimiyetle paylaşan yazar, bu zorluğun kendisine yeni kapılar açtığını söyledi. Cesur, “Bugün en çok teşekkür ettiğim kişi, beni ilk dolandıran yayınevidir. O acıyla, o kitap olgunlaştı. Yaradan yanlış insanları karşıma çıkararak beni aslında doğruya yöneltti. Zorluklar başarının kapısını araladı” sözleriyle izleyicilere ilham verdi.

MARİFEST İZLEYİCİLERDEN BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Dilek Cesur, konuşmasında özellikle gençlere seslenerek, dış onaya değil, içsel inanca güvenmeleri gerektiğini vurguladı. “Ben hiçbir zaman beni alkışlayana bakmadım. Kendimi öyle yüksekten alkışladım ki başkalarının alkışını duymadım” diyen Cesur, karşılaşılan her zorluğun kişisel gelişimde bir adım olduğunu ifade etti. Konuşmasında sıkça “iyiliği de kötülüğü de insan önce kendine yapar” ifadesine yer veren Cesur, MARİFEST izleyicilerinden büyük alkış aldı.

 

KATILIMCILARDAN YOĞUN İLGİ

“Seni Anlıyorum Çocuk” adlı kitabıyla özellikle büyük yankı uyandıran Dilek Cesur’un söyleşisi, katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi. Kendine inanmanın gücü üzerine verdiği mesajlarla salondaki dinleyicilere ilham olan Cesur’a program sonunda teşekkür plaketi takdim edildi.

(Ömer İLGEÇ)

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