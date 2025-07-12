Diliskelesi Şehitlik Anıtı açıldı

ŞEHİT MEZARLARINA KARANFİLLER

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından Kur'an tilaveti yapıldı. Açılış programında ilk konuşmayı Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise vatanı için canlarını ortaya koyan aziz şehitleri andı ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne vurgu yaptı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da günün anlam ve önemine ilişkin kısa bir konuşma yaptı. Duygusal anların yaşandığı program, protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bırakması ile sona erdi.

KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Dilovası ilçesinde yer alan Diliskelesi Şehitliği, 2025 yılı içerisinde kapsamlı bir çevre düzenlemesi ve anıt yapımıyla yeniden düzenlendi. 1 Temmuz'da başlayan çalışmalar 10 Temmuz'da tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 1.050 metrekarelik alanda rulo çim teşkili, 50 metrekarelik şehitlik meydanı düzenlemesi, ayrıca 3 metre genişliğinde ve 1.6 metre süpürgelikli yürüyüş yolu imalatları gerçekleştirildi. Böylece hem şehit kabirlerinin çevresi estetik ve huzurlu bir ortama kavuşturuldu hem de anıt meydanı, toplumsal anma törenlerine uygun sembolik bir yapıya dönüştürüldü.



(Erkan ERENLER)