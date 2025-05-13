Dip Çamuru Projesi’nde 2. Etap devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’ni eski günlerine kavuşturacak dev çevre projesinde önemli bir aşamaya daha geçildi. İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi’nin birinci etabını tamamlayan ve bu kapsamda 125 hektarlık alandan 1,1 milyon metreküp dip çamurunu Marmara Denizi’nden çıkaran Büyükşehir, projede ikinci etap çalışmalarını sürdürüyor.

15 MART TARİHİNDE 2. ETAP BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen “İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi” tüm hızıyla devam ediyor. 3 etap halinde yürütülen projenin 2. Etap çalışmaları da başladı. 15 Mart’ta başlanan 2. Etap çalışmaları kapsamında, 165 hektarlık alanda toplam 1 milyon 200 bin metreküp dip çamurunun temizlenmesi hedefleniyor. Bu etap çalışmalarının 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Ardından 3. Etap başlayacak.

TOPLAM 3,8 MİLYON METREKÜP ÇAMUR TEMİZLENECEK

TÜBİTAK-MAM ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan bilimsel raporlar doğrultusunda, İzmit Körfezi Doğu Baseni’nde 468 hektarlık alanda toplam 3,8 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi gerektiği tespit edilmişti. Avrupa’nın en büyük çevre projelerinden biri olan çalışma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 28 Ağustos 2022’de imzaladığı “Dip Çamuru Temizlenmesi Projesi Ortak İşbirliği Protokolü” çerçevesinde yürütülüyor.

KÖRFEZ AKVARYUM GİBİ OLACAK

Projenin tamamlanmasının ardından İzmit Körfezi’nin su kalitesinde büyük iyileşmeler bekleniyor. Körfez’in zamanla daha temiz ve berrak hale gelerek adeta bir akvaryum görünümüne kavuşması amaçlanıyor.



(Ömer İLGEÇ)