GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi’ne güçlü dokunuş

Vatandaşların güven ve konforu için çalışmalarını gece-gündüz yürüten Kocaeli Büyükşehir, kauçuk zemininde bozulmalar olan Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi’nde yenileme çalışmalarına başladı. Üstgeçidin aydınlatma sistemleri de elden geçiriliyor.

Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi'ne güçlü dokunuş

18 Haziran 2025 Çarşamba 10:10

 HER ŞEY VATANDAŞIN GÜVEN VE HUZURU İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi’nde yenileme sürecine imza atıyor. Kauçuk zeminde yaşanan bozulmalar, vatandaşların güvenliği ve konforu için elden geçiriliyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri, üstgeçidin kauçuk zeminini yenileyerek olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Dayanıklı ve modern malzemelerle gerçekleştirilen bakım, üstgeçidin kullanım ömrünü de uzatacak.

 

AYDINLATMADA YENİ NESİL ÇÖZÜMLER

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında üstgeçidin aydınlatma sistemleri de elden geçiriliyor. Enerji tasarruflu ve daha parlak ışıklarla donatılacak üstgeçit, gece saatlerinde daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşacak. Kent genelinde ulaşım kalitesini artırma hedefiyle hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi’nde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Tamamlanan çalışmalarla birlikte, üstgeçit modern görünümü ve sağlam yapısıyla vatandaşlara en iyi şekilde hizmete devam edecek.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Salatalıkları sokağa attılar Salatalıkları sokağa attılar
Çocuklar, “Adım Adım Hayat” ile büyüyor Çocuklar, “Adım Adım Hayat” ile büyüyor
Büyükşehir’in fidanlığı Kocaeli’ni yeşillendiriyor Büyükşehir’in fidanlığı Kocaeli’ni yeşillendiriyor
Babalar ve çocuklar ata bindi Babalar ve çocuklar ata bindi
Büyükakın, KOTO üyeleriyle bir araya geldi Büyükakın, KOTO üyeleriyle bir araya geldi
Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde başvurular başladı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde başvurular başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Salatalıkları sokağa attılar
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çok sayıda salatalık boş araziye atıldı. Bu anları cep telefonuyla kayda...

Haberi Oku