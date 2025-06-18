Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi’ne güçlü dokunuş

Vatandaşların güven ve konforu için çalışmalarını gece-gündüz yürüten Kocaeli Büyükşehir, kauçuk zemininde bozulmalar olan Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi’nde yenileme çalışmalarına başladı. Üstgeçidin aydınlatma sistemleri de elden geçiriliyor.

HER ŞEY VATANDAŞIN GÜVEN VE HUZURU İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi’nde yenileme sürecine imza atıyor. Kauçuk zeminde yaşanan bozulmalar, vatandaşların güvenliği ve konforu için elden geçiriliyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri, üstgeçidin kauçuk zeminini yenileyerek olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Dayanıklı ve modern malzemelerle gerçekleştirilen bakım, üstgeçidin kullanım ömrünü de uzatacak.

AYDINLATMADA YENİ NESİL ÇÖZÜMLER

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında üstgeçidin aydınlatma sistemleri de elden geçiriliyor. Enerji tasarruflu ve daha parlak ışıklarla donatılacak üstgeçit, gece saatlerinde daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşacak. Kent genelinde ulaşım kalitesini artırma hedefiyle hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi’nde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Tamamlanan çalışmalarla birlikte, üstgeçit modern görünümü ve sağlam yapısıyla vatandaşlara en iyi şekilde hizmete devam edecek.



(Ömer İLGEÇ)