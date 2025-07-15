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Düğüne gitti, proje inceledi, vatandaşla sohbet etti

Yoğun mesaisi hafta sonu da devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra'daydı. Büyükakın, nikaha katıldı, Büyükşehir projelerini inceledi, Kandıralılarla bir araya geldi.

Düğüne gitti, proje inceledi, vatandaşla sohbet etti

15 Temmuz 2025 Salı 09:56

 PROJELERİ DENETLEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, geride bıraktığımız hafta sonunu Kandıra ilçesine ayırdı. Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ve AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Çakır da ziyaretlerde hazır bulundu. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın ilçedeki ilk durağı, eski belediye binasının yerine yapılan sosyal tesis oldu. Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez'den projenin geldiği son durum hakkında bilgi alan Başkan Tahir Büyükakın, tamamlandığında Kandıra'nın çok güzel bir tesise kavuşacağını vurguladı.

 

VATANDAŞLA HASBİHAL ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve beraberindekiler daha sonra Cumartesi Pazarı'na geçti. Pazarcı esnafı ile sohbet eden Başkan Tahir Büyükakın, hayırlı kazançlar diledi. Kandıra caddelerinde vatandaşla da hasbihal eden Başkan Tahir Büyükakın, ardından Namazgah Kültür Merkezi'ndeki nikaha katıldı. Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı Adnan Kaçan'ın, Nida Nur ile evlenen oğlu Sinan Kaçan'ın nikahını kıyan Başkan Büyükakın, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

 

SEÇİMDEN SEÇİME DEĞİL

Milleti sadece seçimden seçime hatırlayanlardan olmadıklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Her fırsatta milletimizin sofrasına oturduk, pazarda halini sorduk, derdini dinledik. Yeri geldi bir çocuğun gözlerinde umudu, bir annenin duasında bereketi bulduk. Her selamda bir dua, her muhabbetimizde bir gönül bağı kurduk" sözleriyle, her zaman sahada olduklarının altını çizdi.

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