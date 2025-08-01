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Dünyayı gezen gezgin: “Kocaeli’ye hayranım”

Kocaeli’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen "Adım Adım Kocaeli" etkinliği bu kez Gölcük’teki Nüzhetiye Şelalesi’nde gerçekleştirildi. Doğaseverlerle birlikte yürüyüşe katılan televizyoncu ve gezgin Özlem Tunca Esirgenç, Kocaeli’nin doğasına hayran kaldığını dile getirdi.

Dünyayı gezen gezgin: 'Kocaeli'ye hayranım”

01 Ağustos 2025 Cuma 09:47

 DOĞAYLA İÇ İÇE BİR GÜN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Adım Adım Kocaeli” kulübü projesi ile Nüzhetiye Şelalesi’ni keşfeden KOMEK kursiyerleri, dünyayı karış karış gezen Özlem Tunca Esirgenç ile eğlencenin doruğuna ulaştı. Katılımcılar yaklaşık 3 kilometrelik parkurda yürüyüş yaparak Nüzhetiye Şelalesi’nin eşsiz manzarasının tadını çıkardı. Katılımcılara etkinlik sonunda sandviç ve meyve suyu ikram edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de katılım gösterdiği etkinliğe, 182 ülkeyi gezmiş olan, Türkiye’nin tanınmış gezginlerinden Özlem Tunca Esirgenç de konuk oldu. Yürüyüşün ardından katılımcılara seslenen Esirgenç, gezdiği ülkelerden anekdotlar paylaştı.

 

“KOCAELİ SADECE SANAYİ ŞEHRİ DEĞİL”

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür ederek, “KOMEK’lerimizde çok çeşitli kurslarımız var. ‘Adım Adım Kocaeli’ de bu kurslarımızın çok özel bir etkinliği. Nüzhetiye, Gölcük’ün en eski yerleşim yerlerinden biri. Kocaeli sadece sanayiyle anılmamalı. Mavi bayraklı plajlarımız, millet bahçelerimiz, doğal yürüyüş rotalarımız var. Bu tür etkinlikler hem ruh hem beden sağlığı için çok değerli. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

 

“BU DOĞAYI İLK KEZ GÖRÜYORUM”

Etkinliğe katılan Özlem Tunca Esirgenç, Kocaeli’nin doğasına ilk kez bu kadar yakından tanıklık ettiğini belirterek şunları söyledi: “Yaklaşık 18 yıldır dünyayı geziyorum. Oğlum Yakupcan 11 yaşında ve 172 ülke gezdi. Kocaeli’ye daha önce de gelmiştim ancak bu harika doğayı ilk kez görüyorum. Kocaeli’nin bu doğal zenginlikleri beni büyüledi. Böyle bir etkinliğin doğada gerçekleştirilmesi muhteşem bir fikir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve KOMEK’e teşekkür ediyorum.”

 

“ADIM ADIM KOCAELİ PROJESİ ÇOK KIYMETLİ”

Adım Adım Kocaeli projesini çok anlamlı bulduğunu ifade eden Esirgenç, gezginlik tutkusunu şu sözlerle anlattı: “Bu etkinlik sağlıklı yaşamı teşvik ediyor, bu çok kıymetli. Ben gezmeyi çok seviyorum, ölene kadar da gezebilirim. Ülkemiz gerçekten bir cennet. Eğitim ve sağlık sistemimiz çok güçlü. Oğlum yurt dışında hastalanınca bunu çok daha net gördük. İlk uçakla ülkemize dönmek zorunda kaldık. Başka bir ülkede yaşamayı hiç düşünmedim.”

 

KOCAELİ, KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR DOĞA HARİKASI

Gölcük Nüzhetiye Şelalesi’nde gerçekleşen bu özel yürüyüş, Kocaeli’nin yalnızca sanayi ile değil; tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle de anılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. "Adım Adım Kocaeli" projesi, bu güzellikleri tanıtma yolunda önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

(Erkan ERENLER)

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