Ecdadımızın emaneti, İzmit’imizin zaferi kutlu olsun

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, İzmit’imizin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü yürekten kutluyorum.”
(Erkan ERENLER)
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını yayınladığı mesajla kutladı. Başkan Büyükakın, 28 Haziran’ın, İzmit’in özgürlüğüne kavuştuğu, kahraman atalarımızın bizlere bağımsız bir vatan bıraktığı çok özel bir gün olduğunu ifade ederek, “Bugün bizlere düşen görev; bu toprakları bize emanet eden şehit ve gazilerimizin mirasına sahip çıkmak, şehrimizi daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara taşımaktır” dedi.
Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, İzmit’imizin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü yürekten kutluyorum.”
(Erkan ERENLER)