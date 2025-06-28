Ecdadımızın emaneti, İzmit’imizin zaferi kutlu olsun

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını yayınladığı mesajla kutladı. Başkan Büyükakın, 28 Haziran’ın, İzmit’in özgürlüğüne kavuştuğu, kahraman atalarımızın bizlere bağımsız bir vatan bıraktığı çok özel bir gün olduğunu ifade ederek, “Bugün bizlere düşen görev; bu toprakları bize emanet eden şehit ve gazilerimizin mirasına sahip çıkmak, şehrimizi daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara taşımaktır” dedi.

Büyükakın mesajına şöyle devam etti: “O gün verilen mücadele, bugün hepimize örnek olacak kadar büyük bir cesaret ve inançla yazılmıştır. Biz de bu emanete sahip çıkarak şehrimizi daha güzel, daha güçlü bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, İzmit’imizin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü yürekten kutluyorum.”



(Erkan ERENLER)