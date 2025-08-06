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Eğlencenin durağı bu kez Derince oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar ve ailelerine yönelik düzenlediği “3. Çık Dışarıya Oynayalım” etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliğin beşinci durağı Derince Millet Bahçesi oldu. İki gün süren etkinlikte çocuklar açık havada eğlenerek unutulmaz anılar biriktirdi.

Eğlencenin durağı bu kez Derince oldu

06 Ağustos 2025 Çarşamba 09:35

 DERİNCELİ ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen “3. Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliği Derince’de büyük ilgi gördü. Aileleriyle birlikte etkinlik alanına gelen çocuklar, gün boyu çeşitli oyunlar ve atölye çalışmalarıyla dolu dolu vakit geçirdi.

 

AÇIK HAVADA DOYASIYA EĞLENCE

Derince Millet Bahçesi’ne kurulan etkinlik alanında, zekâ ve akıl gelişimini destekleyen çeşitli atölyelerle birlikte motor becerileri geliştirmeye yönelik atletizm parkurları yer aldı. Çocuklar bu alanlarda hem eğlendi hem de becerilerini geliştirdi. Etkinlikte çocukların el becerilerine hitap eden kum boyama, resim ve bez çanta boyama gibi atölyeler yoğun ilgi gördü. Minikler, kendileri için hazırlanan çantaları boyayarak yaratıcılıklarını ortaya koydu.

 

AİLECE YARIŞTILAR, BİRLİKTE EĞLENDİLER

Etkinlikte yer alan denge bisikleti parkurları, şişme oyun alanları ve geleneksel sokak oyunları da çocuklar kadar ailelerin de ilgi odağı oldu. Halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışları gibi oyunlarda çocuklar, ebeveynleriyle birlikte yarışarak keyifli anlar yaşadı.

 

SÜRPRİZ KEMAN RESİTALİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Etkinliğe katılan 12 yaşındaki Mete’nin doğaçlama keman konseri, alandaki çocuklar ve ailelerden tam not aldı. Spontane gelişen mini konser, etkinliğe renk kattı. Ayrıca sahnede masal gösterileri ve dans yarışmaları düzenlendi. Anne Şehir Merkezi antrenörleri eşliğinde dans eden çocuklar doyasıya eğlendi.

 

PAPAĞANLARLA UNUTULMAZ FOTOĞRAFLAR

Etkinlik alanında kurulan papağan çekim noktası, çocukların en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Rengârenk papağanlarla hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, bu anı ölümsüzleştirdi. İlk kez bu deneyimi yaşayan miniklerin heyecanı, aileleri tarafından fotoğraflandı.Etkinlik sonunda çocuklar unutamayacakları bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşarken, aileler de bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

(Erkan ERENLER)

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