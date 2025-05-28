Erzincan’da Fırat’ın izinde tarihe yolculuk

Ünlü belgeselci İsmail Kahraman, Erzincannet ekibiyle birlikte Erzincan’dan Sivas’a Fırat Nehri boyunca gerçekleştirdiği yolculukta, bölgenin tarihsel ve kültürel zenginliğini gözler önüne serdi. Sultan Melik Türbesi’nden Yassı Çemen Yaylaları’na kadar pek çok önemli durak, kamera kayıtlarına ve hafızalara kazındı.

Ünlü belgeselci İsmail Kahraman, Erzincannet ekibiyle birlikte Erzincan’dan Sivas’a Fırat Nehri boyunca gerçekleştirdiği yolculukta, bölgenin tarihsel ve kültürel zenginliğini gözler önüne serdi. Sultan Melik Türbesi’nden Yassı Çemen Yaylaları’na kadar pek çok önemli durak, kamera kayıtlarına ve hafızalara kazındı.





Türkiye’nin en köklü şehirlerinden Erzincan, bu kez hem tarih hem doğa tutkunlarını heyecanlandıran bir yolculuğa ev sahipliği yaptı. Erzincannet ekibi ve ünlü belgeselci İsmail Kahraman, Erzincan’dan başlayıp Sivas’a kadar uzanan Fırat Nehri güzergâhında hem görsel hem de kültürel anlamda doyurucu bir yolculuğa çıktı.





Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yolculukta, Fırat’ın serin ve çağlayan suları boyunca doğanın büyüleyici manzaraları kaydedildi. Doğayla tarihin iç içe geçtiği bu eşsiz yolculukta, İsmail Kahraman’ın bilgi dolu anlatımları geziye damga vurdu.





“Erzincan Fırat’a Ruh Veren Şehir”





İsmail Kahraman, Erzincan’ın yalnızca coğrafi değil, aynı zamanda tarihî ve kültürel bir hazine olduğunun altını çizdi:





“Erzincan demek; tarih, kültür ve medeniyet demek. Karasu olsa bile, Erzincan Fırat’a hayat veren, ruh katan, güzellik sunan çok önemli bir ilimizdir.”





Kahraman’a göre, Erzincan yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda Türk-İslam medeniyetinin Anadolu’daki izlerini taşımasıyla da büyük bir öneme sahip.





Yassı Çemen'den Otlukbeli’ne, Sarıkamış’tan Medine-i Münevvere’ye...





Kahraman, Erzincan’ın tarihteki stratejik rolünü şu sözlerle özetledi:





Yassı Çemen Yaylaları: 1100–1230 yılları arasında Harzemşahlar ile Selçuklular arasında yaşanan savaşlar burada gerçekleşti. Selçukluların zaferi sonrası Osmanlı’ya uç beyliği unvanı verildi.





Otlukbeli Savaşı: Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli savaşlarından biri olan bu mücadele Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde gerçekleşti.





Kafkas Cephesi: 1. Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış’tan Kop Dağları’na uzanan en çetin cephelerden biri burada yaşandı. 1917’de Osmanlı ile Ruslar arasında imzalanan Erzincan Antlaşması, bu cephenin son noktası oldu.





Erzincan Vakıfları: Evliya Çelebi’nin de övgüyle söz ettiği Erzincan vakıfları, Medine-i Münevvere’ye kadar hizmet götüren güçlü kuruluşlar arasında yer aldı.













Ayrıca, ziyaret edilen Kemah ilçesindeki Sultan Melik Türbesi, dualar eşliğinde saygıyla anıldı.





“Tarihi Bilim İnsanı Eşliğinde Gezmek Farkındalık Yarattı”







Yolculuk boyunca ekibe rehberlik eden Suhabi Okumuş, İsmail Kahraman’a teşekkür ederek şu sözlerle duygularını ifade etti:





“Beraber bu yola çıktık. Bu yolculukta tarihe bilimsel bakış açısıyla yeniden şahitlik ettik. Gezdiğimiz yerleri artık başka bir gözle görüyoruz. Şehrimizin tanıtımı açısından bu tür projelerin önemi büyük.”





Erzincannet Ailesinden Teşekkür





Erzincannet ekibi olarak, Erzincan’ın tarihi ve kültürel mirasının tanıtımına sağladığı katkılardan dolayı belgeselci İsmail Kahraman’a teşekkür edildi. Yapılan açıklamada:





“Erzincan’ın zenginliklerini kamuoyuna ulaştırma konusunda gösterdiği hassasiyet ve emek için İsmail Kahraman’a minnettarız,” ifadeleri yer aldı.





Bu yolculuk, sadece bir gezi değil; tarihle, kültürle ve doğayla bütünleşen bir farkındalık projesiydi. Fırat’ın izinde başlayan bu keşif, Erzincan’ın hem geçmişine hem de geleceğine ışık tuttu.



Kaynak: https://www.erzincannet.com/erzincanda-firatin-izinde-tarihe-yolculuk