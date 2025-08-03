Eski fuar alanı çok güzel oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın liderliğinde şehrin dört bir yanında yeşil alanların sayısı artmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeniden düzenlemeye gidilen ve içinde birbirinden farklı sosyal alanlarıyla içeriği zenginleştirilen İzmit eski fuar alanındaki çalışmalarda sona gelindi. Toplam 278 bin m2 alana sahip, içinde göleti de bulunan alan adeta karış karış işlendi, yepyeni bir görünüme kavuştu.

270 DÖNÜMDE DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Kocaeli yeni bir millet bahçesine daha kavuşmak üzere. Kentin dört bir yanında yeşil koridor oluşturan Büyükşehir Belediyesi, 278 bin metrekarelik İzmit Millet Bahçesi’nin yapım çalışmalarında sona geldi. Yaz sonuna doğru açılması planlanan millet bahçesi şehrin yeni yaşam merkezi olacak. Projenin ilk adımı ömrünü tamamlamış yapıların yıkılmasıyla atıldı. Ardından zemin iyileştirme işlemleri titizlikle tamamlandı. Fuar alanının altyapısı da tamamen yenilenerek; atık su, yağmur suyu ve elektrik hatları, şehrin 50 yıllık altyapısı dikkate alınarak yeniden düzenlendi.

KAFETERYA ALANLARI HİZMETE HAZIR

İlk etapta yer alan 7 adet kafeteryanın tüm imalatları tamamlandı. Kafeteryalara ulaşımı sağlayan yollar ve otopark çalışmaları da bitirildi. Ayrıca çevre düzenlemesi tamamlanan kafelerin kiralama ihalesine çıkılması planlanıyor. Bu bölgede kurulan KOBİS bisiklet durağı, modern çocuk oyun alanı ve otopark da vatandaşların hizmetine sunuldu.

SALİM DERVİŞOĞLU CEPHESİ GÜZEL GÖRÜNÜYOR

İzmit Millet Bahçesi’nin şehir merkezine bakan yüzü olan Salim Dervişoğlu Caddesi’nde yürütülen kaldırım, durak cebi, otopark çıkışı ve durak yenileme çalışmaları tamamlandı. 170 araçlık açık otopark vatandaşların kullanımına sunulurken, araçların Millet Bahçesi’ne güvenli giriş-çıkışı için gerekli tüm altyapılar da hazır hale getirildi.

CAMİ VE MEYDAN DAHA ERİŞİLEBİLİR OLDU

Fuar alanında yer alan Mustafa Pehlivan Camii çevresindeki duvarlar kaldırılarak camiye doğrudan erişim sağlandı. Cami şadırvanı ve WC’lerin de tadilat çalışmaları yapılırken, ön alandaki doğal taş kaplamalar da tamamlanmak üzere. Bu alan, modern kent mobilyalarıyla donatılarak vatandaşların kullanımına açılacak.

ÇEŞİTLİ TÜRLERDEN AĞAÇ VE BİTKİLER DİKİLDİ

İzmit Millet Bahçesi’nde bu zamana kadar; çınar ağacı, akçaağaç, ıhlamur, dişbudak, salkım söğüt, kayın ağacı, iğde ağacı, huş ağacı gibi çeşitli türlerden 833 adet ağaç dikildi. Ayrıca yine çeşitli türlerden olmak üzere 2 bin 637 adet çalı türü de alana dikildi.

FUAR GÖLÜ YENİLENDİ, PLATFORMLAR HAZIR

Kent hafızasında önemli bir yeri olan Fuar Gölü çevresinde ahşap platformlar ve iskeleler inşa edildi. Gölün farklı noktalarına yerleştirilen platformlarla hem yürüyüş hem de dinlenme alanları oluşturuldu. Ayrıca gölde başlatılan dip çamuru temizliği tamamlandı. Amfibi araçlarla yapılan temizlik sonrası gölün ekolojik dengesi gözle görülür biçimde iyileşti.

AKVARYUMDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

İzmit Millet Bahçesi içinde yer alacak bir diğer dikkat çekici yapı ise akvaryum olacak. Betonarme imalatları tamamlanan akvaryumun, yalıtım çalışmaları sonrası sahaya getirilen akrilik panellerin montajı da tamamlandı. Şu an test aşamasında olan akvaryum, doğa ve su altı yaşamını merak edenler için eşsiz bir deneyim sunacak.

KÜLTÜR VE SANATIN YENİ ADRESİ OLACAK

Fuar Gölü kıyısında yaklaşık 6.500 metrekarelik alanda inşa edilen Kültür ve Sanat Merkezi’nde; 415 m² kafeterya, 675 m² kütüphane, 105 m² dijital kütüphane, 92 m² çalışma salonu ve 1.217 m² çok amaçlı salon, fuaye ve sergi alanları yer alacak. Bina tamamlandığında, İzmit gençliğine ve tüm şehre modern, işlevsel ve nitelikli bir kültürel mekân kazandırılmış olacak.

TENİS KULÜBÜ YENİ YERİNE TAŞINDI

İzmit Tenis Kulübü, Vinsan bölgesinde inşa edilen yeni tenis tesislerine taşındı. Eski yapıların kaldırılmasıyla birlikte bu alan da millet bahçesi projesine dâhil edildi. Tesviye, sulama sistemi ve çim serme işlemleri tamamlanmak üzere.

SPOR VE EĞLENCE ALANLARI TAMAMLANDI

İzmit Millet Bahçesi’nin içindeki yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, basketbol sahaları, fitness bölgeleri, kent mobilyaları ve mini meydanlar büyük oranda tamamlandı. Sanayi Odası ile Ticaret Odası arasındaki yol imalatlarının bitmesiyle birlikte altyapı ve yol çalışmalarında yüzde 95 seviyesine ulaşılması hedefleniyor.



(Erkan ERENLER)