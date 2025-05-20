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“Esnaf Akademisi” Kocaeli’nde başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yerel esnafı desteklemek ve kent ekonomisine katkıyı artırmak amacıyla hayata geçirdiği Esnaf Akademisi projesine start verdi. “Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonomi” mottosuyla yola çıkılan program, İzmit’te bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde düzenlenen ilk dersle başladı.

'Esnaf Akademisi” Kocaeli'nde başladı

20 Mayıs 2025 Salı 14:42

KOCAELİ’NDEKİ 44 BİN ESNAFI KAPSIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi esnafa olan desteğini her alanda sürdürüyor. Kocaeli’nde bulunan yaklaşık 44 bin kayıtlı esnaf ve 51 farklı esnaf odasına Büyükşehir tarafından katkı sürekli devam ediyor. Kentin sosyal, kültürel ve ekonomik dokusunun temel taşlarından biri olan esnaf ve sanatkârlar, yerel üretimin sürdürülmesi, istihdamın sağlanması ve ekonomik hareketliliğin korunmasında önemli rol üstleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu dinamik yapıyı daha da güçlendirmek amacıyla başlattığı Esnaf Akademisi ile esnafın iş yaşamında daha rekabetçi, donanımlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.

 

KATILIMCILARA SERTİFİKA VERİLECEK

İzmit’te bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde dört hafta sürecek olan eğitim programı, tamamen Kocaeli esnafına özel olarak hazırlandı. Eğitimler, yüz yüze ve alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, program sonunda Kocaeli Üniversitesi onaylı katılım sertifikası ile “Esnaf Akademisi” etiketi almaya hak kazanacak. Böylece hem mesleki gelişim belgelenmiş olacak hem de esnafın kurumsal güvenilirliği artırılacak.

 

ESNAFIN İHTİYACINA GÖRE

Eğitim içeriği, esnafın güncel ihtiyaçlarına göre şekillendirildi. Program kapsamında katılımcıların işlerini geliştirmeleri, yeni nesil müşteri ilişkileri kurmaları ve temel ekonomi, muhasebe, insan kaynakları yönetimi, hukuk, e-ticaret ve yatırım gibi alanlarda yetkinlik kazanmaları amaçlanıyor. Ayrıca gıda güvenliği ve davranış eğitimi gibi alanlarla da esnafın hem mesleki hem de kişisel gelişimine katkı sağlanıyor.

 

ALANINDA YETKİN AKADEMİSYENLER

Eğitimlerde, Prof. Dr. Selçuk Koç, Prof. Dr. Ayşe Günsel, Prof. Dr. Ferah Yıldız, Prof. Dr. Levent Biçer, Doç. Dr. Çağlar Ozan Gönüllü, Doç. Dr. Dilek Dülger Altıner, Dr. Kerem Çolak ve Sıla Özlem Önemli gibi alanında yetkin akademisyenler görev alıyor. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SivilToplum/EsnafBasvuruFormu resmi internet sitesi üzerinden alınırken, kontenjan dışı kalan başvurular ilerleyen dönemlerde açılacak programlar için değerlendirilecek.

(Erkan ERENLER)

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