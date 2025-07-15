banner1172
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Esnafa ve vatandaşlara binlerce bayrak dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz’un 9. yıldönümünde İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Anma etkinlikleri, 15 Temmuz akşamı “Kardan Aydınlık” temalı özel programla İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek.

Esnafa ve vatandaşlara binlerce bayrak dağıtıldı

15 Temmuz 2025 Salı 09:59

 BÜYÜKŞEHİR İLE MİLLİ RUH PEKİŞTİRİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yıldönümüne özel etkinliklerle vatandaşların milli birlik ruhunu pekiştiriyor. Bu kapsamda 14 Temmuz Pazartesi günü, gün boyu kent genelinde binlerce Türk bayrağı vatandaşlara ve esnafa ulaştırılırken, 15 Temmuz akşamı İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek “Kardan Aydınlık” temalı büyük anma programı için hazırlıklar da tamamlandı.

 

İZMİT, GEBZE VE KÖRFEZ’DE BAYRAK DAĞITIMI

Büyükşehir ekipleri, 15 Temmuz’un manevi atmosferini kent genelinde yaşatmak için İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde esnafa ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttı. Caddeler, iş yerleri ve meydanlar kırmızı beyazla donatıldı.

 

“KARDAN AYDINLIK” PROGRAMIYLA DİRENİŞ RUHU SAHNEDE

15 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek “Kardan Aydınlık” temalı özel program, 15 Temmuz’un anlam ve ruhunu canlı tutmayı hedefliyor. Program saat 20.00’de başlayacak, gece yarısındaki salalarla sona erecek.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Türkiye’den Hollanda’ya Kargo Gönderiminde Yeni Dönem Türkiye’den Hollanda’ya Kargo Gönderiminde Yeni...
Bulaşık Makinesi Bulaşıkları Buğulu ve Puslu Çıkarıyor: Nedenleri ve Çözüm Önerileri Bulaşık Makinesi Bulaşıkları Buğulu ve Puslu...
Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nda yoğun mesai Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nda yoğun mesai
Kartepe Teleferik 15 Temmuz’da yüzde 50 indirimli Kartepe Teleferik 15 Temmuz’da yüzde 50 indirimli
Bu gece hizmete giriyor Bu gece hizmete giriyor
Düğüne gitti, proje inceledi, vatandaşla sohbet etti Düğüne gitti, proje inceledi, vatandaşla sohbet...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Türkiye’den Hollanda’ya Kargo Gönderiminde...
Yurt dışına ürün gönderen firmalar için sürecin en önemli aşamalarından biri lojistiktir.

Haberi Oku