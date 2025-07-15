Esnafa ve vatandaşlara binlerce bayrak dağıtıldı

BÜYÜKŞEHİR İLE MİLLİ RUH PEKİŞTİRİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yıldönümüne özel etkinliklerle vatandaşların milli birlik ruhunu pekiştiriyor. Bu kapsamda 14 Temmuz Pazartesi günü, gün boyu kent genelinde binlerce Türk bayrağı vatandaşlara ve esnafa ulaştırılırken, 15 Temmuz akşamı İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek “Kardan Aydınlık” temalı büyük anma programı için hazırlıklar da tamamlandı.

İZMİT, GEBZE VE KÖRFEZ’DE BAYRAK DAĞITIMI

Büyükşehir ekipleri, 15 Temmuz’un manevi atmosferini kent genelinde yaşatmak için İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde esnafa ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttı. Caddeler, iş yerleri ve meydanlar kırmızı beyazla donatıldı.

“KARDAN AYDINLIK” PROGRAMIYLA DİRENİŞ RUHU SAHNEDE

15 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek “Kardan Aydınlık” temalı özel program, 15 Temmuz’un anlam ve ruhunu canlı tutmayı hedefliyor. Program saat 20.00’de başlayacak, gece yarısındaki salalarla sona erecek.



(Erkan ERENLER)