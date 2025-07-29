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Fen İşleri Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehir genelinde sürdürdüğü üstyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında Güzeller Mahallesi 952/4 Sokak’ta asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

29 Temmuz 2025 Salı 09:30

 Bozulan ve zamanla deforme olan asfalt zemin, ekipler tarafından sökülerek yerine yeni ve dayanıklı asfalt kaplama yapıldı. Çalışmalarla birlikte hem trafik güvenliği artırıldı hem de bölge sakinlerinin ulaşımı daha konforlu hale getirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda kentin ihtiyaç duyulan her noktasında asfaltlama, kaldırım ve yol bakım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Gebze Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlara hız kesmeden devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)


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