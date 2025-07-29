Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda kentin ihtiyaç duyulan her noktasında asfaltlama, kaldırım ve yol bakım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Gebze Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlara hız kesmeden devam ediyor.
(Ömer İLGEÇ)
Fen İşleri Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor
Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehir genelinde sürdürdüğü üstyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında Güzeller Mahallesi 952/4 Sokak’ta asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda kentin ihtiyaç duyulan her noktasında asfaltlama, kaldırım ve yol bakım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Gebze Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlara hız kesmeden devam ediyor.