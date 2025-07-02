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Gebze Alışveriş Festivali herkesi memnun etti

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 5 gün süren Gebze Alışveriş Festivali hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti. Eğlence ve coşkunun hakim olduğu festivalde vatandaşlar istedikleri ürünlere uygun fiyatla ulaştı.

Gebze Alışveriş Festivali herkesi memnun etti

02 Temmuz 2025 Çarşamba 10:04

 HERKES MEMNUN OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Alışveriş Festivali, 25-29 Haziran tarihleri arasında Gebze Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi ve büyük bir coşkuyla sona erdi. Büyükşehir öncülüğünde, Gebze Esnaf ve Sanatkâr Odası, Gebze Pazarcılar Esnaf Odası ve Gebze Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen festival, hem esnafı hem de vatandaşları memnun etti.

 

130 ÇADIR KURULDU

Beş gün boyunca süren festivalde toplam 130 çadırda giyimden ayakkabıya, züccaciyeden ev tekstiline ve bijuteriye kadar birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Özellikle aileler, uygun fiyatlı alışveriş imkânından yararlanırken, çocuklar için hazırlanan eğlence alanları büyük ilgi gördü. Sihirbaz gösterileri, çocuk oyun grupları ve Sıra Gecesi ekibinin sahne aldığı etkinlikler festivalin coşkusunu artırdı.

 

ÇEVRE İLLERDEN DE İLGİ GÖRDÜ

Festival sadece Gebze halkından değil, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü. Panayır havasında geçen organizasyon, yerel markalarla vatandaşları bir araya getirirken, Gebze’nin ticari hayatına da canlılık kattı.

(Ömer İLGEÇ)

 

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