Gebze Ankara Caddesi’nde kavşaklar yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Gebze Beylikbağı Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan Ankara Caddesi’nde yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. D-100 Feniş Kavşağı’ndan başlayan ve yoğun olarak kullanılan güzergâhta mevcutta iki şeritli yol, 4 şeride çıkarıldı.

TRAFİK RAHATLAYACAK

Kocaeli trafiğine nefes aldırmak amacıyla yeni yollar, yol genişletme ve raylı sistem yatırımlarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, köprü ve kavşak çalışmalarında da dur durak demiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze Feniş Kavşağı’ndan Beylikbağı istikametine uzanan Ankara Caddesi’nde yol genişletme çalışması yapıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte 2 gidiş-2 geliş şeklinde hizmet verecek olan Ankara Caddesi, yol çizgileri ve yönlendirme tabelalarıyla tamamlanacak.

DAHA GÜVENLİ OLACAK

Trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale geleceği çalışmalarda cadde üzerinde bulunan dönel kavşak kaldırılarak, yerine dört kollu modern bir kavşak inşa edilecek. Bu yeni düzenlemeyle sağa ve sola dönüşler ile transit geçişler için ilave şeritler oluşturulacak.

TRANSİT GEÇİŞ İMKANI

Yapılan çalışmalarla İstanbul ve Kocaeli yönlerinden gelen araçlar trafik yoğunluğu yaşamadan yollarına devam edebilecek. Ayrıca Ankara Caddesi ile Yeni Bağdat Caddesi’nin kesişim noktasındaki kavşakta da trafik düzenlemesi yapılıyor. Böylelikle sağa ve sola dönecek araçlar için yapılan yeni kollar sayesinde sürücüler trafik ışığına takılmadan transit geçiş yapabilecek.



(Ömer İLGEÇ)