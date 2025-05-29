Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AGRİCİTİES Denetim Kurulu Başkanlığına Seçildi

Geleceğin stratejik sektörleri arasında yer alan tarım ve gıda alanında uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan AGRİCİTİES – Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne katılan Gebze Belediyesi, önemli bir başarıya daha imza attı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Konya’da gerçekleştirilen AGRİCİTİES 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılım sağlayarak, birliğin Denetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

Tarımın ve gıdanın sürdürülebilir bir dünya için taşıdığı stratejik önemin her geçen gün arttığı günümüzde, şehirler arası etkileşimi artırmak, akıllı tarım uygulamalarını teşvik etmek ve sektöre yön verecek projeler geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren AGRİCİTİES, uluslararası alanda dikkat çeken önemli bir platform olmayı sürdürüyor.

Konya'da düzenlenen 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na aktif katılım gösteren Başkan Büyükgöz, burada yapılan seçim sonucunda Denetim Kurulu Başkanlığı görevine layık görüldü. Bu önemli görevle birlikte, Gebze’nin tarım alanındaki vizyonunu uluslararası düzeye taşıma yönünde güçlü bir adım daha atılmış oldu. Gebze’nin sadece sanayi değil, çevre dostu, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı tarımsal gelişmelerle de ön plana çıkmasını sağlayacak bu önemli görev, şehrin ulusal ve uluslararası ölçekteki temsil gücünü daha da artıracak.



(Ömer İLGEÇ)