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Gebze Belediyesi Ağustos Ayı Meclisi Tamamlandı

Gebze Belediyesi olağan Ağustos ayı meclis oturumu Gebze Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşti.

Gebze Belediyesi Ağustos Ayı Meclisi Tamamlandı

06 Ağustos 2025 Çarşamba 10:43

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında iki oturum olarak gerçekleşen meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanmasıyla başladı. Önergeyle dahil edilen maddeyle birlikte toplamdan 12 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunun 2. ve 3. Maddesiyle birlikte 8. Maddesi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün dolu-boş kadro değişikliklerine ilişkin teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin diğer maddeleri görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Gebze Belediyesi Eylül ayı meclis oturumu 2 Eylül Salı günü saat 15:00’de gerçekleşecek.

(Erkan ERENLER)
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