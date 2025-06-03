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Gebze Belediyesi’nden Bayram Öncesi Yoğun Mesai

Gebze Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların bayramı huzurlu ve temiz bir ortamda geçirebilmeleri için belediyenin ilgili birimleri yoğun şekilde görev başında.

Gebze Belediyesi'nden Bayram Öncesi Yoğun Mesai

03 Haziran 2025 Salı 15:41

 MEZARLIKLARDA TEMİZLİK VE OT BİÇME ÇALIŞMALARI

Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve ot biçme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Vatandaşların bayramda ziyaret edeceği mezarlıkların bakımlı ve düzenli hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında tüm mezarlık alanlarında genel temizlik yapıldı.

PELİTLİ MEZARLIĞI’NA ASFALTLAMA

Fen İşleri Müdürlüğü ise Pelitli Mezarlığı’nda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan asfaltlama sayesinde mezarlık içerisindeki yollar daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

CAMİLERDE BAYRAM TEMİZLİĞİ

Temizlik İşleri Müdürlüğü de bayram öncesi camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. İlçe genelindeki camilerde yapılan temizlik sayesinde vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet etmeleri sağlandı. Gebze Belediyesi yetkilileri, bayram

(Ömer İLGEÇ)
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