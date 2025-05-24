Gebze Belediyesi’nin “Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri” Başladı

Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen açılış törenine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Prof. Dr. Nurullah Genç, yazarlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, 11 yaşında ilk kitabını yazan genç yazar ile 80 yaşında ve 53 kitabı bulunan deneyimli yazar gibi geniş bir yelpazede isimler yer alıyor. Kitapseverler, farklı yaş ve deneyimlerden pek çok yazarı tanıma fırsatı bulacak.

GAYRETİMİZ VE ÇALIŞMLARIMIZ SİZLER İÇİN

Açılış töreni, Gebze protokolünün katılımıyla gerçekleşen kurdele kesimiyle başladı. Protokol konuşmalarıyla devam eden törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba” Bu gün siz genç kardeşlerimizle ve kıymetli hocamızla bir arada olmak bizleri çok mutlu etti. İlk emri oku olan bir ümmetin evlatları olarak biraz gerideyiz. Biz bu anlamda hem yerel hem genel anlamda üstümüze düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bütün gayretimiz ve çalışmalarımız sizler için. Sizlerden ülkemizin yarınları için aydınlık geleceğimiz için çok okumanızı istiyorum” dedi.

HER KELİMENİN BİR GÜCÜ VE ÖZÜ VARDIR

Açılışta selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz” Bizim medeniyetimiz yazı medeniyetidir. Batı medeniyeti resim ve heykel medeniyetidir. Bizim kütüphanelerimizde el yazması eserlerimiz 1200 yıllıktır. Ama batıdaki el yazması eserler en fazla 450 yıllıktır. Yazılan her kelimenin bir gücü ve özü vardır. O özü kavrayıp hayatımıza yansıtabiliyorsak, o zaman üzerimize düşünen vazifeyi yapmış oluyoruz. Sizler bizim ve ülkemizin geleceğisiniz. Bu anlamda çok çalışan ve üreten bir nesil olmalısınız. ” ifadelerini kullandı.

EDEBİYATI, TARİHİ, SANATI ÖĞRENMELİYİZ Kİ BU ÜLKE GÜZELLEŞSİN

Protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. Nurullah Genç “Kelimenin Esrarı” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Nurullah Genç söyleşisinde” Gençler öncelikle şunu iyi bilmelisiniz ki herkes kendinin aynasıdır. Bu sebeple kullandığımız kelimelere dikkat etmeliyiz. Ülkemizin geldiği duruma bakar mısınız gençler. Gıybet, küfür kötü süz almış başını gidiyor. Bizlerin görevi bol bol okuyup kedimizi geliştireceğiz sanatı ve tarihimizi öğreneceğiz ki bu ülke güzelleşsin. Yoksa 20 yıl sonra sevgili gençler çocuklarınızın küfürleriyle baş başa kalırsınız. Bu acıyla yaşamamak için. Başta bu ülkenin Cumhurbaşkanı iyilik işitiyorsa, güzellik istiyorsa kendini bu işe adamalı” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda çekilişle kitap seti kazanan okura hediyesini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Prof. Dr. Nurullah Genç birlikte verdi. “Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri” süresince yazarların imza günleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Kitap severler, Gebze Kültür Merkezi’nde birbirinden değerli eserlerle buluşma imkanı yakalayacak.



(Ömer İLGEÇ)