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Gebze Hayri Macar Caddesi trafiğe nefes oldu

Kocaeli’de trafik yükünü ortadan kaldırmak amacıyla raylı sistem yatırımları ve yeni yol açma çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda hizmet halkalarına bir yenisini Gebze’de ekledi. Bu kapsamda Barış Mahallesi’nde önemli bir lokasyonda bulunan Hayri Macar Caddesi, 500 metre uzunluğundaki yol çalışmasının tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

Gebze Hayri Macar Caddesi trafiğe nefes oldu

21 Temmuz 2025 Pazartesi 10:42

 KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM İMKÂNI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu alternatif güzergâhlarla ilçe merkezlerinde tıkanan damarları birer birer açıyor. Bu kapsamda Gebze’de önemli bir lokasyonda bulunan Hayri Macar Caddesi’nde 500 metre uzunluğundaki yol çalışması tamamlandı. Caddenin trafiğe açılması hem araç trafiğini rahatlattı hem de sürücülere daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sundu.

 

810 TON AŞINMA ASFALTI KULLANILDI

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, iş dahilinde yolun son kat asfalt serim işlemini tamamladı. Böylelikle caddede toplam 810 ton aşınma asfaltı kullanıldı. Yeni yapılan yolda yayaların güvenliğini artırmak ve çevre düzenini sağlamak amacıyla 3 bin metre bordür ve 5 bin metrekare parke döşendi. Ayrıca caddeye yağmur suyu drenajı için 450 metre uzunluğunda 600’lük beton borular yerleştirildi. Su geçişlerinin sağlanabilmesi amacıyla da 63 metrelik menfez inşa edildi. Yol çizgi işlemi ve yaya korkulukları ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

 

ARAÇ TRAFİĞİ RAHATLADI

Gebze TÜBİTAK Vadisi içinde yer alan Hayri Macar Caddesi, Dr. Zeki Acar Caddesi ile Barış Mahallesi’ni birbirine bağlaması ile önemli bir lokasyonda bulunuyor. Üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bu alanda hem araç trafiği rahatladı hem de sürücülere daha konforlu bir ulaşım imkânı sunuldu.

(Ömer İLGEÇ)

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