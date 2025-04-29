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Gebze İLKÇEV Spor Kulübü İzcileri, Çanakkale Milli Bilinç Kampında dedelerinin izinde yürüdü.

Gebze İLKÇEV Spor Kulübü İzcileri, Gebze Dumlupınar İHO İzcilik Ünitemiz ve Gebze Kız AİHL İzcilik Ünitemiz, Çanakkale savaşlarında 57. Piyade Alayının 110 yıl önce kullandığı yoldan “dedeciğim ben geldim” sloganıyla giderek ecdadını yad etti. Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) tarafından, 57. Alayın taarruz öncesinde karargâh olarak kullandığı Kocadere köyü yakınlarındaki yerde 22-26 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen uluslararası “Çanakkale Milli Bilinç Kampı’nda” bulunan Gebze İLKÇEV Spor Kulübü İzcileri, 25 Nisan sabah ezanıyla birlikte kalkarak yürüyüş hazırlıklarını tamamladı. 

Gebze İLKÇEV Spor Kulübü İzcileri, Çanakkale Milli Bilinç Kampında dedelerinin izinde yürüdü.

29 Nisan 2025 Salı 10:00

 Kınalar Yakılarak Mehter Marşıyla Uğurlandı.

İzciler, kamp alanından o zamanki askerler gibi “hamur kızartması ile kırık buğday çorbası” içerek başlarında “enveriye kabalağı”, sırtlarında “dedeciğim ben geldim” yazan cepkenleriyle yürüyüşe başladı. Kamp alanından uğurlama töreninde izcilere, mehter marşı eşliğinde “kınalı Hasan” gibi saçlarına kınalar yakılarak uğurlandı. 3 bin izci, dedelerinin izinde 57’nci Alay askerlerinin 110 yıl önce yaptığı gibi şafakla birlikte yürüyüşe başladı. 
 57. Alay yolu boyunca Çanakkale Savaşı’na katılanların kıyafetlerini giymiş askerlerin mizansenleri canlandırıldı.17 kilometrelik patika, dağ, dere ve geçitlerden oluşan yürüyüş yolunu yaklaşık 8 saatte başarıyla tamamlayan Gebze İLKÇEV Spor Kulübü izcileri tekrar kamp alanına döndü. Gebze İLKÇEV Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve İzci Lideri Tuncay Başoglu yaptığı açıklamada; “ Çanakkale Milli Bilinç Kampında izcilerimiz atalarımızın vatan, millet ve maneviyat uğruna verdiği destansı mücadeleyi yerinde yaşadılar. Milli manevi duygularla donanarak evlerine geri dönen izci ve liderlerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.
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