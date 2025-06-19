Gebze Kirazpınar’da üstyapı atağı

DÖRT AŞAMALI YENİLEME

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zamanla yıpranan ve bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı, ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı Gebze Kirazpınar Mahallesi’ndeki hafriyat döküm sahasına ulaşımı sağlayan yolda zamanla meydana gelen deformasyonlar nedeniyle çalışma başlattı. Yolda; PMT (Plent Miks Temel), bitümlü temel, binder ve aşınma tabakası serimi olmak üzere dört aşamalı yenileme çalışması yürütülüyor.

DAHA UZUN ÖMÜRLÜ OLACAK

Büyükşehir’in yürüttüğü çalışmalarla yolun taşıma kapasitesinin artırılması ve kullanım ömrünün uzatılması hedefleniyor. Bölgedeki inşaat ve hafriyat faaliyetleri açısından kritik öneme sahip olan ve yoğun şekilde kullanılan bu yolda meydana gelen bozulmalar, hem trafik güvenliğini tehdit ediyor hem de ulaşımda aksamalara neden oluyordu. Yeni üstyapı ile birlikte, bu sorunların tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor.



(Ömer İLGEÇ)