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Gebze köylerinde hummalı yol çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Gebze Cumaköy ve Kadıllı’da yolların üstyapı onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze köylerinde hummalı yol çalışması

13 Mayıs 2025 Salı 11:24

 Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği yol çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Gebze Cumaköy ve Kadıllı’da 3 bin 500 metre uzunluğunda yol onarım çalışması gerçekleştirdi.

 

BÜYÜKŞEHİR YOLLARI ONARIYOR

Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile ilçe merkezlerinde vatandaşların yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki yolların da üstyapı onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze Cumaköy ve Kadıllı’da 3 bin 500 metre uzunluğunda yapılan altyapı çalışması sonrasında bozulan yollar, Büyükşehir ekipleri tarafından onarılıyor.

 

CUMAKÖY TAMAMLANDI

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan üstyapı çalışması dâhilinde Cumaköy’de bin 450 ton asfaltın serimi yapılırken, Kadıllı köyünde ise altyapı çalışmalarının tamamlandığı yerlere yol onarım ekipleri tarafından asfalt seriliyor. Ekipler, Kadıllı Köyü’nde toplamda bin 700 ton asfalt sererek, buradaki çalışmalarını tamamlayacak. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar vatandaşların yol konforunu düşürmemek adına onarılıyor ve yeniden kullanıma sunuluyor.

(Ömer İLGEÇ)

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