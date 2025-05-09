"GEBZE TİCARET ODASI, KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYOR: DEPREME DAYANIKLI ŞEHİRLER İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMA ZAMANI"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle ve Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirilen “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler” projesi kapsamında, %0,69 faiz oranlı finansman imkânı sunan kentsel dönüşüm destek programı, Gebze Ticaret Odası üyesi firmaların yer aldığı 12, 27 ve 35 No’lu meslek komitelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdurrahman Aslantaş; “Deprem gerçeği, sadece bizim ülkemiz için değil, tüm dünya için önemli bir risk faktörüdür ve bu gerçeği göz ardı etmek, hayatımızı tehlikeye atmak anlamına gelir. Ülkemizin her noktasında yaşadığımız bu tehlikenin farkında olarak, ona karşı alacağımız en etkili önlem, depreme dayanıklı, sağlam ve güvenli yapılar inşa etmekten geçiyor. Bu sorumluluğu üzerimize alarak, şehrimizdeki her yapıyı geleceğe güvenle taşımak için hareket etmeliyiz.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özverili çalışmalarıyla, Dünya Bankası tarafından desteklenen bu projeye ilimizin dahil edilmesi, yalnızca Gebze ve Kocaeli’nin geleceği için değil, tüm sektör için tarihi bir fırsattır. Bu proje, şehirlerimizi daha güvenli hale getirmek ve afetlere karşı dirençli yapılar inşa etmek adına önemli bir kilometre taşıdır. Özellikle %0,69 gibi düşük faiz oranıyla sağlanan finansman imkânı, sektördeki tüm paydaşlara büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bu finansal destek, riskli yapıların dönüşümünü daha ulaşılabilir kılmakta, aynı zamanda yatırımcıların ve müteahhitlerin işlerini daha sağlam temellere oturtmalarına yardımcı olmaktadır. Kentsel dönüşüm süreci, sadece fiziksel yapıları değil, toplumların güvenliğini ve yaşam kalitesini de iyileştirecek bir fırsat sunuyor. Gebze Ticaret Odası olarak, yalnızca ekonomik büyümeye odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumumuzun güvenliğini sağlayacak ve sürdürülebilir bir şehir yaşamı için de katkı sağlıyoruz. Her bir adımda, kentimizi daha yaşanabilir, daha güvenli ve geleceğe hazır bir hale getirmek için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bugünkü toplantımız, bu sürecin ne kadar kritik ve işbirliğine dayalı olduğunun somut bir göstergesidir. Tüm paydaşlarımızla el birliğiyle, kentsel dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, sadece şehrimiz için değil, tüm Türkiye için büyük bir kazanım olacaktır.”

Toplantının ardından, proje kapsamında sağlanan finansman desteği ile ilgili şartlar, uygulama süreçleri ve sektörel katkılar üzerine detaylı bir değerlendirme yapıldı. Sektör temsilcileri, özellikle %0,69 faiz oranlı finansman desteğinin, kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılmasında ve daha erişilebilir hale getirilmesinde önemli bir fırsat sunduğunu vurguladılar. Sunulan finansman imkanlarının, sadece inşaat sektöründe değil, aynı zamanda yerel ekonomiye katkı sağlayarak, bölgedeki ticaretin ve istihdamın da artmasına olanak tanıyacağına dikkat çekildi. Bu finansal kolaylıkların, riskli yapıların dönüşümünü daha ulaşılabilir kılacağı ve bölgedeki eski yapı stokunun modern ve sağlam binalara dönüştürülmesinin önünü açacağı ifade edildi. Ayrıca, toplantıya katılan inşaat sektörü temsilcileri, kentsel dönüşümün yalnızca fiziksel yapıları değil, aynı zamanda sosyal yapıyı da dönüştüren bir süreç olduğunun altını çizdiler. Yeni yapılan binaların, daha güvenli, daha modern ve sürdürülebilir olması gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda, doğal afetlere dayanıklı yapılar inşa edilmesi gerektiği konusunda hem yerel yönetimlerin hem de sektör temsilcilerinin ortak bir bakış açısına sahip oldukları belirtildi.

Teknik süreçlere dair, projeye dahil olan firmaların karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri de toplantıda ele alındı. Projenin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gereken teknik altyapı, mühendislik çözümleri ve iş gücü planlamasına dair kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, bu sürecin doğru yönetilmesi ve yerinde denetimlerin sağlanması halinde, dönüşüm sürecinin çok daha verimli ilerleyeceğine inandıklarını dile getirdiler. Ayrıca, bu dönüşümün sadece yapısal değil, ekonomik olarak da büyük bir değer yaratacağı ve sektördeki iş olanaklarını artıracağı ifade edildi. Projeye dair finansal ve teknik yönlerin yanı sıra, sosyal fayda ve toplum sağlığı gibi unsurlar da göz önünde bulunduruldu. Yeni yaşam alanlarının, afet durumlarına karşı daha dayanıklı olması gerektiği konusunda tüm sektör paydaşları ortak bir görüş bildirdi. Gebze Ticaret Odası, üyelerine sürecin her aşamasında bilgi ve destek sağlamaya devam edecek; bölgedeki kentsel dönüşüm sürecinin etkili, hızlı ve güvenli şekilde ilerlemesi adına çalışmalarını sürdürecektir.



(Ömer İLGEÇ)