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GEBZE TİCARET ODASI NİSAN AYI MECLİS VE MÜŞTEREK MESLEK KOMİTE TOPLANTISINI AFYON’DA GERÇEKLEŞTİRDİ

Gebze Ticaret Odası’nın Nisan Ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komite Toplantısı, 25-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Afyon’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya; Meclis Başkanımız Sn. Oğuz Şerifalioğlu, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Sn. Mikdat Aydın ve Sn. Kayhan Özler, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Nail Köse, Sn. Sezgin Tekeli, Sn. Yücel Yılmazel ve Sn. Sinan Yücel ile birlikte Meclis ve Meslek Komite Üyelerimiz, Disiplin Kurulumuz, Kadın ve Genç Girişimcilerimiz katılım sağladı.

GEBZE TİCARET ODASI NİSAN AYI MECLİS VE MÜŞTEREK MESLEK KOMİTE TOPLANTISINI AFYON'DA GERÇEKLEŞTİRDİ

29 Nisan 2025 Salı 09:50

 Çalıştayın ilk etkinliği, ekip ruhunu ve birlikte çalışmanın gücünü pekiştirmek amacıyla Dilek

Koyuncu ve Neslihan Divan tarafından düzenlenen “Takım Ruhu ve Güç Birliği” atölyesi oldu.

Katılımcılar, interaktif uygulamalar eşliğinde takım motivasyonu ve iş birliğinin önemini yeniden deneyimleme fırsatı buldu.

 

Meclis Toplantısı ve Stratejik Değerlendirme

 

Meclis Başkanı Sn. Oğuz Şerifalioğlu başkanlığında gerçekleştirilen Nisan Ayı Meclis Toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdurrahman Aslantaş, Gebze ve bölgesinin ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, bugüne kadar hayata geçirilen yüksek katma değerli projelerden ve geleceğe dönük hedeflerden söz etti. Dünyadaki değişimi anbean takip edip bu değişime hızla uyumlu hale gelen, hatta değişimi başlatan firmaların sadece ayakta kalmayarak, geleceğin öncü firmaları arasında yerini alacağına değinen Başkan Aslantaş konuşmasının devamında “Bugün burada yalnızca yakın geleceğimizi değil, orta ve uzun vadede yapabileceklerimizi de değerlendirmek üzere bir araya geldik. Stratejik planlarımızı oluştururken siz kıymetli üyelerimizin görüş ve önerileri bizler için büyük önem taşımakta. Birlikte hareket ederek bölgemiz ve ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Toplantının ardından düzenlenen SWOT Analizi çalışması ile 2026-2029 Stratejik Vizyon Belgesi kapsamında yer alması gereken öncelikli konu başlıkları belirlendi.

 

Eğitim Programlarıyla Zenginleşen Çalıştayda, Sn. Dr. Cengiz Tavukçuoğlu tarafından gerçekleştirilen “İş Yaşamında Kuşak Yönetimi, Etkili İletişim ve Protokol Kuralları” başlıklı eğitim, akademik içerik ile uygulamalı örnekleri bir araya getirerek katılımcılara keyifli ve öğretici bir deneyim sundu. Günün son oturumunda ise İstanbul Ticaret Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Sn. Prof. Dr. Öykü İyigün tarafından “Dijitalleşme ve Yapay Zeka Uygulamalarının İş Hayatına ve Yaşamımıza Etkileri” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören ve interaktif bir ortamda gerçekleşen sunumda, yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu fırsatlar ve dijital dönüşüm süreçleri detaylı biçimde ele alındı.

 

Son olarak, Dilek Koyuncu ve Neslihan Divan tarafından düzenlenen “Yaşam Motivasyonu ve İz Bırakmak” atölyesi ile katılımcılar, kişisel motivasyonlarını artırmaya ve iş yaşamında fark yaratmaya yönelik değerli kazanımlar elde etti.

 

 

 

Geleceğe Yön Veren Kararlar

 

SWOT Analizi çalışması ile 2026-2029 Stratejik Vizyon Belgesi kapsamında yer alması gereken öncelikli konu başlıkları belirlendi. Düzenlenen eğitim ve atölyelerde İş Yaşamında Kuşak Yönetimi, Etkili İletişim ve Protokol Kuralları, Dijitalleşme ve Yapay Zeka Uygulamalarının İş Hayatına ve Yaşamımıza Etkileri ve ekip ruhunu geliştirmeye ve ortak akıl oluşturmaya yönelik atölye çalışması sayesinde üyelerimiz, kişisel motivasyonlarını artırma ve iş yaşamında fark yaratma konusunda değerli kazanımlar elde etti.

 

Gebze Ticaret Odası ailesi olarak, çalıştay kapsamında alınan tüm kararların bölgemize, iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni eder; emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

(Ömer İLGEÇ)

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