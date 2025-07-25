GEBZE TİCARET ODASI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze Ticaret Odası’nın Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı, Meclis, Yönetim ve Meslek Komite üyelerinin katılımıyla Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, Temmuz ayı boyunca gerçekleştirilen faaliyetler ile gelecek döneme ilişkin planlar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Oda çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak Meclis üyelerinin görüşlerini aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş’ın Değerlendirmeleri

• TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Dünya Odalar Federasyonu (WCC) Başkanlığına yeniden seçilmesi, Türk iş dünyası için büyük bir gurur kaynağı olarak değerlendirilmiş; Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş tarafından tebrik mesajı iletilmiştir. Ayrıca, Başkan Aslantaş, İktisadi Kalkınma Vakfı Denetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilmiştir.

· Odamıza 50.000 sicil numarasıyla kayıt olan Çiftçiler Kristal Hijyen Temizlik ve Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin sahibi Sayın Onur Çiftçi’ye plaket takdim edildi.

• İSO İlk ve İkinci 500 ile TİM 1000 listelerinde yer alan üye firmaların başarıları öne çıkarılmış, Oda tarafından desteklerin sürdürüleceği vurgulanmıştır.

• Tedarikçi buluşmaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde üyelerin yeni iş birlikleri kurmaları sağlanmış, bu tür organizasyonların artırılması planlanmaktadır.

• Nefes Kredisi programının güncel durumu değerlendirilmiş ve üyelerin uygun finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni destek mekanizmaları görüşülmüştür.

• Afyon’da düzenlenen çalıştay kapsamında katılımcılardan gelen öneri, şikayet ve teşekkürler titizlikle ele alınmış, geri bildirimler doğrultusunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

• Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen İklim Kanunu ile ilgili işletmelerin hazırlık süreçleri ve olası etkileri değerlendirilmiştir.

• Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası ile Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası’na gerçekleştirilen ziyaretlerde kurulan iş birlikleri ve bölgesel kalkınma fırsatları ele alınmıştır.

• Yangın güvenliği ve sigorta faaliyetlerine ilişkin düzenlenen toplantının sonuçları ve alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

• Üyelerin üretim süreçlerinde verimliliği artırmayı hedefleyen Yalın Dönüşüm Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve danışmanlık faaliyetleri aktarılmıştır.

• Rusya Federasyonu’ndan gelen heyetin ziyareti vesilesiyle dış ticaret ilişkileri ve iş birliği olanakları görüşülmüştür.

• Almanya İstanbul Başkonsolosu’nun ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım fırsatları değerlendirilmiştir.

Gelecek Dönem Projeleri

Yönetim Kurulu, gelecek dönem için planlanan projeleri Meclis üyeleri ile paylaşmıştır. Planlanan başlıca projeler şunlardır:

• Dış ticaret istihbarat merkezinin kurulması ve ihracat kapasitesinin artırılması için özel danışmanlık programlarının başlatılması,

• Dijital dönüşüm ve yapay zekâ uygulamalarına yönelik eğitim modüllerinin geliştirilmesi,

• Genç girişimciler için start-up ve kuluçka destek programlarının yaygınlaştırılması,

• Organize Sanayi Bölgeleri ve KOBİ’lere yönelik enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi,

• Yeni kurulan firmalara rehberlik ve e-mentorluk sistemlerinin oluşturulması,

• Üyeler arası etkileşimi artıracak sektörel buluşmalar ve ticaret köprüsü organizasyonlarının düzenlenmesi.

Toplantı, üyelerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından gündem maddelerinin oylanması ile tamamlanmıştır. Gebze Ticaret Odası, üyelerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeye, bölgesel kalkınmayı desteklemeye ve küresel pazarda rekabet gücünü artırmaya kararlılıkla devam etmektedir.





(Ömer İLGEÇ)