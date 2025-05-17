GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı kurtuluş mücadelesi, kısa sürede yurdun dört bir yanına yayılarak milletimizin azim ve kararlılığıyla zafere ulaşmıştır. Bu büyük adım, bağımsızlık yolunda atılan ilk ve en anlamlı adımdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş ve güçlü bir devlet olarak yükselmesinin temelini, Türk gençliğinin çalışkanlığına, idealizmine ve vatan sevgisine dayandırmış; Cumhuriyetimizin korunması ve yaşatılması görevini de en çok güvendiği Türk gençliğine emanet etmiştir. Bugün yürüttüğümüz tüm çabalar ve yapılan her çalışma, gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak, onlara daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye bırakmak içindir. Çünkü Cumhuriyetimiz, vatanı canından üstün tutan ecdadımızın büyük fedakârlıklarıyla kurulmuş; bu kutsal emanet gençlerimize bırakılmıştır. Bu bilinçle her birey, ülkesine ve milletine faydalı olmak adına çok çalışmalı, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak onu daha da yüceltmelidir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi ve vatanımız uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; gençlerimiz ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.



(Ömer İLGEÇ)