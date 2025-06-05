Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanların ve edilen duaların, aziz şehitlerimizin ve ebediyete irtihal eden yakınlarımızın ruhlarına ulaşmasını diliyor; milletçe birlik, beraberlik ve başarı içinde, nice sağlıklı bayramlarda buluşmayı yürekten arzuluyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
(Ömer İLGEÇ)
GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Bereketin, huzurun, hoşgörü ve kardeşliğin; paylaşmanın ve yardımlaşmanın nişanesi olan mübarek Kurban Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanların ve edilen duaların, aziz şehitlerimizin ve ebediyete irtihal eden yakınlarımızın ruhlarına ulaşmasını diliyor; milletçe birlik, beraberlik ve başarı içinde, nice sağlıklı bayramlarda buluşmayı yürekten arzuluyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.