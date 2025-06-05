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GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Bereketin, huzurun, hoşgörü ve kardeşliğin; paylaşmanın ve yardımlaşmanın nişanesi olan mübarek Kurban Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ'IN KURBAN BAYRAMI MESAJI

05 Haziran 2025 Perşembe 15:08

          Bayramlar; umutlarımızın yeşerdiği, iyiliklerin filizlendiği, dayanışma ruhunun güçlendiği özel günlerdir. Birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha derinden hissettiğimiz bu anlamlı günlerde; sabırla büyüklerimize, akrabalarımıza, dostlarımıza ve tüm sevdiklerimize sarılmayı, mesafeleri kaldırarak sağlıkla bir araya gelmeyi temenni ediyoruz.

 

Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanların ve edilen duaların, aziz şehitlerimizin ve ebediyete irtihal eden yakınlarımızın ruhlarına ulaşmasını diliyor; milletçe birlik, beraberlik ve başarı içinde, nice sağlıklı bayramlarda buluşmayı yürekten arzuluyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

(Ömer İLGEÇ)

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