GEBZE TİCARET ODASI’NDAN BÜYÜK SATRANÇ TURNUVASI!

Gebze Ticaret Odası - Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü büyük bir satranç turnuvası düzenliyor! 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Gebze Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan bu büyük organizasyon, Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ile birlikte organize ediliyor.

Turnuvaya, farklı yaş gruplarından ve 'Açık' kategoriden katılım sağlanabilecek. İşte turnuvada yer alacak kategoriler:

KATEGORİLER 7-8 Yaş 9-10 Yaş 11-12 Yaş 13-14 Yaş Açık Kategori

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, turnuva ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: Satranç; stratejik düşünme, analitik zekâ ve planlama becerilerini geliştiren çok önemli bir spor dalıdır. Gençlerimizin bu alanda kendilerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla bu turnuvayı büyük bir heyecanla düzenledik. Tüm satranç severleri turnuvamıza katılmaya davet ediyoruz. Turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen;

Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Hikmet Tatoğlu,

Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Sayın Bartu Baylav ve ekibi,

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis ve Meslek Komite Üyeleri

başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunarız.

ÖDÜLLER HER KADEME İÇİN:

DERECE ÖDÜL 1. 5.000 TL 2. 3.000 TL 3. 2.000 TL İlk 3'e Kupa İlk 10'a Madalya

Gebze Ticaret Odası 23. Meslek (Eğitim) Komitesi Başkanı İsmail Yaşar ise turnuvayı şu sözlerle değerlendirdi: Eğitimin sadece okul sıralarında değil, spor ve zeka oyunlarıyla da desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Satranç, çocuklarımızın problem çözme ve odaklanma yeteneklerini geliştiren bir beyin sporu olarak önem arz ediyor. Bu anlamda, bölgemizde böylesine kapsamlı bir organizasyonu hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. dedi

Turnuvaya katılmak isteyenler için başvurular, Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği'nin resmi web sitesi üzerinden alınacak.

Detaylı bilgi ve kayıt için: http://kocaeli.tsf.org.tr/

Tüm satranç severleri, büyük bir rekabetin ve zeka dolu mücadelenin yaşanacağı bu turnuvaya bekliyoruz!



(Ömer İLGEÇ)