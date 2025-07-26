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GEBZE TİCARET ODASI’NDAN FAİZ İNDİRİMİ VE EKONOMİK İSTİKRAR VURGUSU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı 300 baz puanlık faiz indirimi kararıyla politika faizi %46’dan %43 seviyesine çekilmiştir. Bu karar, üretim odaklı ekonomik modele geçiş sürecinde stratejik bir adım olarak değerlendirilmelidir. Özellikle KOBİ’ler, ihracatçılar ve sanayi üreticileri açısından uzun süredir beklenen bu hamle, reel sektör adına umut verici bir gelişmedir.

GEBZE TİCARET ODASI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ VE EKONOMİK İSTİKRAR VURGUSU

26 Temmuz 2025 Cumartesi 09:30

Ancak unutulmamalıdır ki, faiz indirimi tek başına reel sektör üzerinde somut bir etki yaratmak için yeterli değildir. Bu kararın ekonomik büyümeye ve üretime gerçek anlamda katkı sağlayabilmesi, kredi kanallarının açık tutulması ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasıyla mümkün olacaktır. İş dünyasının en temel beklentisi; uygun maliyetli finansmana hızlı ve adil şekilde erişim sağlamaktır.

 

 

Enflasyonla mücadelede sağlanan mesafe, önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin istikrarlı ve kontrollü şekilde devam edebilmesi için güçlü bir zemin oluşturmaktadır. Bizler iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapmaya, Gebze ve bölgesinin üretim gücünü, ihracat kapasitesini ve istihdam potansiyelini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Gebze Ticaret Odası olarak, ekonomimizin temel direği olan üretimi artıran, ihracatı geliştiren ve yerli sermayemize güç katan her yapıcı adımı yürekten destekliyoruz.

(Erkan ERENLER)

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