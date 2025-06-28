GEBZE TİCARET ODASI’NDAN FİNANSMANA ERİŞİMDE STRATEJİK ADIM

KGF Başkanı Erdoğan Özegen, toplantıda gerçekleştirdiği kapsamlı sunumda, KGF’nin güncel destek modelleri, başvuru süreçleri ve kefalet mekanizmalarına dair detaylı bilgiler verdi.
Gebze Ticaret Odası’nın bu farkındalığına özel teşekkür eden Özegen, şu değerlendirmede bulundu:
“Gebze Ticaret Odası’nın iş dünyasının sahadaki ihtiyaçlarını doğrudan takip etmesi ve çözüm odaklı iş birliklerine öncülük etmesi, KGF olarak bizler için yol gösterici. Bu tür stratejik adımlar sadece bölgesel ekonomiye değil, Türkiye'nin reel sektörüne de doğrudan katkı sağlıyor.”
KGF Destek Programları Detaylı Olarak Paylaşıldı
Sayın Özegen, Kredi Garanti Fonu’nun yürüttüğü destekleri iki ana başlık altında aktardı: