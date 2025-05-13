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GEBZE TİCARET ODASI’NDAN ULUSLARARASI TİCARET BULUŞMASI TAYVAN TİCARET HEYETİ, GEBZE İŞ DÜNYASIYLA BULUŞUYOR!

Gebze Ticaret Odası, üyelerini küresel ticaret fırsatlarıyla buluşturmaya ve uluslararası pazarlara açılmalarını desteklemeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, dünya ticaretinde önemli bir oyuncu olan Tayvan’ın önde gelen firmalarını temsil eden Tayvan Ticaret Heyeti, Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi (TAITRA) organizasyonuyla 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14:30'da, Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde bölgemiz iş dünyasıyla buluşacak.

GEBZE TİCARET ODASI'NDAN ULUSLARARASI TİCARET BULUŞMASI TAYVAN TİCARET HEYETİ, GEBZE İŞ DÜNYASIYLA BULUŞUYOR!

13 Mayıs 2025 Salı 11:19

B2B GÖRÜŞMELERLE YENİ İŞ FIRSATLARI

 

Etkinlik çerçevesinde, Tayvan’dan gelen çok sayıda sektör temsilcisi ile Gebze Ticaret Odası üyesi firmalar arasında birebir iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirilecektir. Bu görüşmelerde, başta sanayi, teknoloji, elektronik, makine, otomotiv yan sanayi, enerji ve yapı malzemeleri olmak üzere pek çok farklı sektörde ihracat, ithalat ve ortak yatırım fırsatları detaylı şekilde ele alınacaktır.

 

Tayvanlı firmaların ürün ve hizmetleri hakkında doğrudan bilgi edinme, uluslararası bağlantılar kurma ve ticari ilişkilerin temelini oluşturma açısından bu görüşmeler katılımcılara önemli avantajlar sağlayacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı Aslantaş: "Yeni pazarlara açılmayı önemsiyoruz"

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Oda olarak üyelerinin küresel ticarette daha etkin rol almasını her açıdan önemsediklerini belirtti. Aslantaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“Üyelerimizin yeni pazarlara açılması, uluslararası alanda rekabet gücü kazanması ve ihracat potansiyelini artırması bizim için stratejik bir önceliktir. Tayvan gibi dünya ekonomisinde güçlü bir konuma sahip ülkelerle kurulacak ticari ilişkiler, bölgemiz sanayicisi ve iş dünyası adına büyük fırsatlar barındırmaktadır. Gebze Ticaret Odası olarak bu tür etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz.”


KATILIM KOŞULLARI VE DİL DESTEĞİ

Etkinlik, Gebze Ticaret Odası üyelerine özel ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. İş görüşmelerinin dili İngilizce olacak olup, firmalarımızın temsilcilerinin teknik düzeyde İngilizce bilgisine sahip olması, görüşmelerin daha etkin geçmesini sağlayacaktır. Bu yeterliliğe sahip olmayan firmalara ise Odamız tarafından çeviri ve iletişim desteği sağlanacaktır.

 

KATILIM İÇİN KAYIT ZORUNLUDUR

İkili iş görüşmelerine katılmak isteyen üyelerimizin, en geç 20 Mayıs 2025 tarihine kadar Gebze Ticaret Odası’nın resmî web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan kayıt formu üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuruların ardından firma eşleştirmeleri yapılacak ve görüşme saatleri katılımcılarla paylaşılacaktır.

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