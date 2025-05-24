GEBZE TİCARET ODASI’NDAN ULUSLARARASI TİCARETTE GÜÇLÜ ADIM

Gebze Ticaret Odası, üyelerinin ihracat hacmini artırmak ve uluslararası pazarlarda yeni iş birlikleri geliştirmek amacıyla önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Tayvan Ticaret Delegasyonu, Gebze Ticaret Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıyla bölge iş insanlarıyla buluştu.

Programa, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Meclis Üyeleri, iş dünyası temsilcileri ve ihracatçı firmalar yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, sektörel iş birliklerinin artırılması ve yeni yatırım olanaklarının değerlendirilmesi yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Özellikle elektronik, otomotiv yan sanayi, makine, inşaat malzemeleri, gıda ve lojistik sektörlerinde iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği toplantıda, Gebze ve Tayvanlı firmaların önümüzdeki süreçte ortak projeler ve ticaret bağlantıları kurmaları adına önemli fırsatlar masaya yatırıldı.





Başkan Abdurrahman Aslantaş: "Gebze İş Dünyası Dünyaya Açılıyor"

Toplantıda konuşan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, bölgenin ekonomik gücüne vurgu yaparak şunları söyledi:

Gebze Ticaret Odası olarak bugün, 10 Organize Sanayi Bölgesi ve 27 bini aşkın aktif üyemizle Türkiye’nin en büyük üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden biriyiz. Bölgemiz; sanayi, teknoloji, lojistik, otomotiv ve savunma sanayii gibi birçok sektörde ülkemize yüksek katma değer sağlıyor. Odamızın en önemli önceliklerinden biri, üyelerimizin dış ticaret hacmini artırmak ve uluslararası pazarlarda daha etkin olmalarını sağlamak. Tayvan Ticaret Delegasyonu ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, sadece iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi açısından değil, Gebze iş dünyasının dünyaya açılması adına da önemli bir adımdır.









Önümüzdeki süreçte benzer organizasyonları sıklaştırarak, üyelerimizin ihracat kapasitesini artıracak ve yeni iş birlikleri, yatırım fırsatları oluşturacağız. Bugün burada atılan bu adım, Gebze’nin üretim gücünü ve vizyonunu bir kez daha ortaya koymuştur.”





Toplantı Hediye Takdimi ve Anı Fotoğrafı ile Son Buldu





Program sonunda Tayvan Ticaret Delegasyonu’na bölge ekonomisi hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu, ardından karşılıklı hediye takdimleri ve anı fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Toplantının, ilerleyen dönemlerde sektörel fuar ziyaretleri ve yatırım görüşmeleriyle devam etmesi planlanıyor.