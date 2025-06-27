GEBZE TİCARET ODASI’NIN TEDARİKÇİ BULUŞMALARI, GTO ÜYELERİNE BÜYÜME FIRSATLARI SUNUYOR!

Küresel rekabetin her geçen gün daha da yoğunlaştığı günümüzde, Gebze Ticaret Odası (GTO), üyelerinin hem yerel hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmeleri adına yürüttüğü çalışmalarla öne çıkıyor.

Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen “Tedarikçi Buluşmaları Serisi”, firmaların yeni iş bağlantıları kurmalarına, müşteri portföylerini genişletmelerine ve tedarik zincirinde yer alma fırsatlarını değerlendirmelerine katkı sunuyor. GTO’nun bu projesi, bölgedeki işletmelere somut iş birliklerinin kapısını aralarken, aynı zamanda sürdürülebilir ticari ilişkilerin gelişmesine de zemin hazırlıyor.

Üyeler İçin Yeni İş Fırsatları

Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen “Tedarikçi Buluşmaları”, katılımcı firmalara ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere tanıtma imkânı sundu. Etkinlik kapsamında firmalar, potansiyel alıcılarla doğrudan temas kurarak ihtiyaç ve beklentileri birebir görüşmelerle net bir şekilde değerlendirme fırsatı buldu.

Buluşmalar sayesinde, katılımcılar hem mevcut ticari ilişkilerini pekiştirdi hem de yeni iş ortaklıkları geliştirme ve tedarik zincirine entegre olma yönünde önemli fırsatlar elde etti. GTO’nun bu stratejik girişimi, bölge iş dünyasına somut kazanımlar sağlayan etkili bir platform olarak öne çıktı.

Birebir Görüşmelerle Yeni Fırsatlar Sunuldu

Etkinlik, katılımcı firmalara ürün ve hizmetlerini detaylı şekilde tanıtmanın yanı sıra, potansiyel alıcılarla birebir görüşmelerde ihtiyaç ve beklentileri tüm yönleriyle paylaşma imkânı sundu.

Görüşmeler sırasında üye firmalar, doğrudan alıcılarla temas kurarak hem pazarlama stratejilerini daha net şekillendirme hem de ürünlerine yönelik talep düzeyini yerinde gözlemleme fırsatı yakaladı. Bu doğrudan etkileşim, sadece kısa vadeli kazanımlar değil, aynı zamanda uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birliklerinin temellerinin atılması açısından da büyük önem taşıdı.

GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş’ın Değerlendirmeleri

Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Tedarikçi Buluşmaları Serisi” ile ilgili yaptığı açıklamada, organizasyonun üyelerin ticari faaliyetlerini geliştirme açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Aslantaş, şunları kaydetti:

“Bu etkinliklerle temel amacımız; üyelerimizin ürün ve hizmetlerini daha geniş bir müşteri kitlesine tanıtmasına imkân sağlamak, iş hacimlerini artırmak ve global ölçekte rekabet edebilirliklerini desteklemektir. Daha önceki organizasyonlarımızda gördüğümüz yoğun ilgi ve katılım, bu tür buluşmaların ne kadar gerekli ve faydalı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Firmalarımız, alıcılarla birebir görüşerek ticari beklentilerini daha net ifade etme ve yeni işbirlikleri geliştirme fırsatı buldu.”

Aslantaş, yalnızca firmalar açısından değil, bölgesel ekonomi açısından da bu tür etkinliklerin ciddi katkılar sunduğunu belirterek, GTO’nun benzer organizasyonları önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini ve üyelerimizin ticaretinin daha da güçleneceğini ifade etti.



(Ömer İLGEÇ)