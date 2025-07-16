Gebze’de 15 Temmuz Coşkusu

Türk milletinin direniş destanı 15 Temmuz’un 9. Yıl dönümünde Gebzeliler, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında tek vücut oldu. 15 Temmuz’un 9. yıl dönümü programı Gebze Şehitliğinde düzenlenen programla başladı. Gebze Şehitliğinde düzenlenen programda şehitler için Kur’an’ı Kerim okundu, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak, ailelerine sabır diledi.

PROGRAM KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen program Eski Çarşı'da mehteran bölüğü eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Binlerce Gebzeli hep birlikte 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bir araya geldi. Programın başında, 15 Temmuz direnişinin anlatıldığı fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri ve Gebzeliler o geceyi en sıcak haliyle anlatan fotoğrafları birlikte inceledi.

BİNLERCE GEBZELİ MEYDANI DOLDURDU

Binlerce Gebzelinin katıldığı kent meydanındaki 15 Temmuz anma programına Gebze Kaymakamı Mehmet ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Cumhuriyet Başsavcı vekili Kamil Demir, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Ak Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze Müftüsü İbrahim Hamarat, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve binlerce Gebzeli katıldı.

DAİMA UYANIK OLMALIYIZ

Programda selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Biz öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda uyanık olmalıyız ferasetimizi, basiretimizi uyanık tutmak zorundayız. Bugün burada 15 Temmuz Zaferimizin 9. yılını yad ediyoruz. O gün tüm şer odakları bu milletin üzerine çöreklenmek için bekliyorlardı. Bu sebeple birliğimizi ve diriliğimizi daima canlı ve diri tutmalıyız. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, bayrağını indirmesin, ezanını susturmasın vatanını böldürtmesin. Biz bu gün kendimizden nasıl eminsek yarınımızın teminatı gençlerimizi de o şekilde yetiştirmeliyiz. Dostunu düşmanını bilen geçmişini bilen bugünü doğru yorumlayan gençler yetiştirmek bizlerin asli görevi. Bugün burada bu anlamlı günde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunarken başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

HAİNLERİN ÜMÜĞÜNE BASILDI

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit yaptığı konuşmasında “15 Temmuz Türk Milletinin birlik ve beraberliğinin dayanışmanın, karşıdakinin kim olduğuna bakmadan dik durabilmenin günüdür. 15 Temmuz Türk Milletinin değerleriyle dimdik ayakta durduğu ve dünyaya örnek ve öncü olduğu bir gündür. Benzer uygulamalar dünyada çok fazla ama bizim milletimiz her şeyi göze alarak tankların önünde duran örnek bir millettir. 15 Temmuzda kim ihanet ettiyse kim hainse ümüğüne basıldı. Hain sadece bugün yok eskiden de vardı. 15 Temmuzda ki hainlerin dedeleri zamanında bu devlete hainlik yapanlardı. Kaynak hep aynı kaynak sadece maşalar değişiyor. Bu anma programları da gençlerimize bu yaşananları unutturmama adına çok değerli ifadelerini kullandı.

SERDAR TUNCER’DEN DUYGU DOLU ŞİİRLER

15 TEMMUZ PROGRAMI KAPSAMINDA Serdar Tuncer Gebzeliler buluştu. Birbirinden duygulu şiirleri Gebzeliler için seslendiren Tuncer Gebze’de bu nöbeti Gebzelilerle birlikte tuttuğu için duyduğu memnuniyeti ifade etti. Program Gebze Müftüsü İbrahim Hamarat’ın yaptığı duanın ardından toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.



(Ömer İLGEÇ)