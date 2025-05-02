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Gebze'de 2 bin 65 hak sahibi daha tapularına kavuştu

Gebze'de 305 hektarlık alanda yürütülen planlı kentleşme çalışmaları kapsamında Cumaköy, Akviran ve Tavşanlı mahallelerinde 2 bin 65 hak sahibi daha tapularına kavuştu. Tapu teslim töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bugüne kadar 36 bin 80 tapuyu hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Gebze'de 2 bin 65 hak sahibi daha tapularına kavuştu

02 Mayıs 2025 Cuma 10:19

 Gebze ilçesinde planlı kentleşme çalışmaları kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Cumaköy, Akviran (Mollafenari) ve Tavşanlı mahallelerinde uzun süredir devam eden mülkiyet süreci sonuçlandı. Gebze Belediyesi tarafından Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle 2 bin 65 hak sahibi, 305 hektarlık alanda yapılan konutlarının tapularına kavuştu.  
 
  "Bugüne kadar 36 bin 80 tapuyu hak sahiplerine teslim ettik" 
  Hak sahiplerine "hayırlı olsun" temennisinde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Planlı kentleşme hedefimiz doğrultusunda önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Bugün 2 bin 65 vatandaşımızı daha tapularına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2019 yılında göreve gelmemizle birlikte imar, tapu ve mülkiyet sorunlarına yönelik kalıcı çözümler üretmek ilk işimiz oldu. Bu süreç içerisinde 5 bin 39 hektar alanın imar uygulamalarını tamamlayarak, bugüne kadar 36 bin 80 tapuyu hak sahiplerine teslim ettik. Gebze'de planlı şehirleşmenin yollarını açtık. Kentsel yaşamın ihtiyaç duyacağı tüm donatıları en ince ayrıntısına kadar düşündük ve planlamış olduk. Dolayısıyla neredeyse yarım asrı bulan tapu sorunlarını çözdük. Yavuz Selim, Hürriyet, Arapçeşme, Mimar Sinan mahalleleri veya 25 yıldır devam eden sanayi bölgesindeki dava süreçlerini tamamlayarak hem hukuki hem mülkiyet sorunlarını geride bıraktık" dedi.  
  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da hak sahiplerine tapularını vererek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. 
  Törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, protokol ve hak sahipleri katıldı.  


İHA
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