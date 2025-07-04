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Gebze’de bağlantı yolları açılmaya devam ediyor

1205 Sokak’tan İstanbul Caddesi’ne Bağlantı Sağlandı.

Gebze'de bağlantı yolları açılmaya devam ediyor

04 Temmuz 2025 Cuma 11:45

 Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, daha önce çıkışı olmayan 1205 Sokak’ın İstanbul Caddesi’ne bağlantısı sağlandı. Açılan imar yoluyla birlikte bölgedeki ulaşım ağı genişlemiş olacak.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, daha önce çıkışı olmayan 1205 Sokak’ın İstanbul Caddesi’ne bağlantısı sağlandı. Açılan imar yoluyla birlikte bölgedeki ulaşım ağı genişlemiş olacak. Yol yapımında 1000 ton PMT (Plent Miks Temel) ve 700 ton asfalt kullanıldı. Altyapı çalışmalarının ardından kaldırım imalatları da tamamlandığında,  şehir merkezine olan bağlantı yaya ulaşımı açısından da güvenli ve konforlu hale gelmiş olacak. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, açılan yeni bağlantı yolunun bölge trafiğini rahatlatacağını ve yaya güvenliğini artıracağını belirterek, çalışmalara ihtiyaç duyulan farklı bölgelerde de devam edileceğini ifade etti.

(Ömer İLGEÇ)

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