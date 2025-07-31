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Gebze’de hafriyat yoluna 4 aşamalı güçlendirme

Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı Kirazpınar Mahallesi’nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştiriyor. 4 aşamalı güçlendirme çalışmasıyla yolun dayanıklılığı arttırılıyor.

Gebze'de hafriyat yoluna 4 aşamalı güçlendirme

31 Temmuz 2025 Perşembe 09:50

 4 AŞAMALI ÜSTYAPI ÇALIŞMASI

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gebze İlçesi Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan hafriyat döküm sahasına ulaşımı sağlayan yolda dört aşamalı üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Zamanla ağır araç trafiği nedeniyle bozulan yola PMT (Plent Miks Temel), bitümlü temel, binder ve aşınma tabakası serimi uygulandı. Son olarak asfalt serimini gerçekleştiren ekipler, yol çizgilerini de planlanan kapsamda tamamlayacak. Bu işlemlerle hem yolun taşıma kapasitesi artırıldı hem de daha uzun vadeli kullanımı hedeflendi.

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ VE ULAŞIM SÜREKLİLİĞİ

Bölgedeki inşaat ve hafriyat faaliyetlerinin merkezinde yer alan yol, hem lojistik açısından kritik rol oynuyor hem de yoğun kullanımı nedeniyle sık sık deformasyonlara uğruyordu. Ayrıca yüzeyde oluşan bozulmalar trafik güvenliğini tehdit ediyor, sürücülere de zor anlar yaşatıyordu. Bölgedeki ulaşım altyapısı kalıcı şekilde iyileştirilirken yenilenen üstyapı çalışmasıyla da yaşanan sorunların önüne geçildi. Sürüş konforunun sağlandığı yol, sürücülerden tarafından çok beğenildi.

(Ömer İLGEÇ)

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