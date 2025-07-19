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Gebze’de yeni trafik dolaşım planı hayata geçiyor

Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda konforu ve güvenliği sağlamak amacıyla Gebze’de yeni bir trafik dolaşım planı hazırladı. Bu kapsamda Gebze İlyasbey ve Eski Bağdat Caddelerinde uygulanacak trafik dolaşım planında tek yön uygulaması başlayacak. Yeni düzenlemede toplu taşıma güzergâhları da değişecek.

Gebze'de yeni trafik dolaşım planı hayata geçiyor

19 Temmuz 2025 Cumartesi 09:54

 YENİ DOLAŞIM PLANI 21 TEMMUZ’DA UYGULANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesinde hem trafik akışını rahatlatmak hem de ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir trafik dolaşım planını hayata geçiriyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla yapılan düzenleme doğrultusunda 21 Temmuz Pazartesi günü itibariyle bazı cadde ve toplu taşıma güzergâhlarında değişiklikler uygulanacak.

İLYASBEY VE ESKİ BAĞDAT CADDELERİ TEK YÖN OLUYOR

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Gebze ilçesinde trafik dolaşım planı çalışmaları kapsamında; İlyasbey Caddesi’ndeki trafik akış yönü, D-100 Kuzey yan yoldan Yeni Bağdat Caddesi istikametine, Eski Bağdat Caddesi’ndeki trafik akış yönü ise Yeni Bağdat Caddesi’nden D-100 Kuzey yan yol istikametine doğru tek yön olarak işlemeye başlayacaktır” denildi.

 

ŞEHİR MERKEZİNE ERİŞİM PLANI DEĞİŞTİ

Yeni trafik dolaşım planına göre, D-100 Kuzey yan yoldan şehir merkezine gidecek araçlar, Gebze Millet Bahçesi Kavşağı ve Millet Bahçesi çevre yolundan Yeni Bağdat Caddesi’ne veya sonrasında ise D-100 Kuzey yan yolu takiben İlyasbey Caddesi’nden Yeni Bağdat Caddesi’ne erişebilecek. Şehir merkezinden D-100, D-100 Kuzey yan yol ve Anibal Kavşağı’na gidecek araçlar ise Eski Bağdat Caddesi’ni kullanacak.

TOPLU TAŞIMA HATLARININ GÜZERGÂHI DEĞİŞECEK 

Yeni trafik düzenlemesi kapsamında İlyasbey Caddesi’ni kullanarak, D-100 Kuzey yan yol istikametine giden 320, 409, 415, 425, 435A, 490, 560 ve 590 numaralı toplu taşıma hatları, yeni düzenlemeye göre Eski Bağdat Caddesi üzerinden hizmet vermeye başlayacak.

(Ömer İLGEÇ)

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