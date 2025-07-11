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GEBZE’NİN ÜRETİM GÜCÜ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

GTO Üyesi 45 Firma ISO İkinci 500 Listesinde Yer Aldı

GEBZE'NİN ÜRETİM GÜCÜ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

11 Temmuz 2025 Cuma 09:43

Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olan Gebze, üretim gücünü ve vizyonunu bir kez daha kanıtladı.
İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından açıklanan 2024 Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Gebze Ticaret Odası (GTO) üyesi 45 firma yer alma başarısı gösterdi.

Bu başarı, yalnızca bir listeye girmenin ötesinde; bölgesel kalkınmanın, sanayi kültürünün ve sürdürülebilir büyümenin somut bir göstergesidir. Gebze’nin yüksek teknolojiye dayalı üretim gücü, nitelikli insan kaynağı ve ihracat vizyonu, Türkiye’nin küresel rekabet gücüne güç katmaktadır.

Başkan Aslantaş: “GTO Üyeleri Türkiye Sanayi’nin Geleceğini İnşa Ediyor”

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdurrahman Aslantaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Listede yer alan 45 firmamız, yalnızca bugünün değil, geleceğin sanayi altyapısını inşa eden yapılardır. Bölgemiz, Türkiye'nin teknoloji odaklı üretim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.
Bizler Gebze Ticaret Odası olarak, yalnızca bu başarıyı kutlamakla kalmıyor, bu başarıların devamlılığı için üyelerimizin her zaman yanında duruyoruz.
İhracatın, üretimin ve katma değerli büyümenin destekçisi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

İhracata Katkı, Geleceğe Yatırımdır

Gebze Ticaret Odası olarak, üyelerimizin ve ülkemizin ihracat potansiyelini güçlendirecek her projeye destek veriyoruz.
İhracat, sadece ekonomik bir faaliyet değil; bilgiye, teknolojiye ve vizyona dayalı kalkınmanın da temel taşıdır.

Bugün listede yer alan 45 firmamız, bu vizyonun temsilcisidir.
Yarının Türkiye’sini şekillendirecek üretim modeli, Gebze’de yükselmeye devam etmektedir.

 

 

İSO İKİNCİ 500’DE YER ALAN FİRMALAR

1- 12    RBS RAVAGO İNŞAAT YALITIM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

2- 37    KAYALAR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GEBZE ŞUBESİ

3- 44    FERRO DÖKÜM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

4- 45    CHRYSO-KAT KATKI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

5- 72    NİKEL PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6- 85    KAYSERİ METAL CENTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

7- 105  NİĞDELİOĞLU METAL DÖKÜM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

8- 113  PLASTAY KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

9- 114  TAYAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10- 131           KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

11- 141           MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

12- 157           DALGAKIRAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FABRİKASI

13- 160           BİRİNCİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

14- 171           SOYBAŞ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

15- 176           DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

16- 185           BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

17- 193           GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

18- 205           DE-KA ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

19- 206           TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

20- 237           PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

21- 242           BELGİN MADENİ YAĞLAR TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

22- 247           AKIM METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

23- 253           ATEŞSAN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

24- 256           KALE OTO RADYATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

25- 260           FORMİVA OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ

26- 273           ECOPLAS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

27- 287           HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

28- 293           ESAN AKÜMÜLATÖR VE MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

29- 314           PETRO YAĞ VE KİMYASALLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30- 328           SERTEL VİDA METAL ANONİM ŞİRKETİ

31- 330           PİMTAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

32- 348           PLASTİFAY KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

33- 354           AKWEL GEBZE TURKEY OTOMOTİV SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

34- 358           AKÇELİK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

35- 362           BİFET GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

36- 374           LİGNADECOR ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

37- 376           DEHA TECH BASINÇLI KAPLAR VE TANK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

38- 378           OR-PA PAZARLAMA VE TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ


(Ömer İLGEÇ)

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