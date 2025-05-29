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Gebze'ye Yeni Nefes Alanı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Pelitli Damga Tepe Mesire Alanı projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Gebze'ye Yeni Nefes Alanı

29 Mayıs 2025 Perşembe 09:42

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Pelitli Damga Tepe Mesire Alanı projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Toplam 126.000 metrekarelik geniş bir alanda inşa edilen mesire alanı, tamamlandığında bölge halkına doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri yepyeni bir sosyal yaşam alanı sunacak.

DOĞAYLA İÇ İÇE ZENGİN BİR YAŞAM ALANI

Birçok sosyal donatı alanını içinde bulunduracak olan Damga Tepe Mesire Alanı içerisinde yapay vadi, etkinlik alanları, doğal futbol sahası, piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, hemşehri dernekleri için program alanları, mescit, voleybol ve basketbol sahası, wc ve açık otopark bulunacak. Pelitli Damga Tepe Mesire Alanı, hem doğayla bütünleşmek isteyen vatandaşlara hem de spor ve etkinlik meraklılarına hitap eden zengin bir yaşam alanı olarak bölgeye büyük katkı sağlayacak. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri mesire alanının en kısa sürede Gebzelilere hizmet vermesi için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti. Gebze Belediyesi, bu kapsamlı projeyle birlikte vatandaşlara daha sağlıklı, sosyal ve yeşil bir çevre sunmayı hedefliyor.

(Ömer İLGEÇ)

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