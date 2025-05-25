Geleceğin Kocaelisi bu çalıştaylarda masaya yatırıldı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Şura Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi, kentin marka şehir olması gayesiyle çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli’nde, 2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini referans alarak yürütülen model projeler hayata geçiriliyor.

FARKLI ALANLARDA ÇOK SAYIDA ÇALIŞTAY

2021 yılından bu yana pek çok çalıştaya ev sahipliği yapan şura; “Turizm Şurası ve Çalıştayı”, “Spor Şurası ve Çalıştayı”, “Çevre Şurası ve Çalıştayı”, “Tarım Şurası ve Çalıştayı”, “Akıllı Şehirler Şurası ve Çalıştayı”, “Kadın ve Aile Şurası ve Çalıştayı”, “Gençlik Şurası ve Çalıştayı” gerçekleştirdi. Ayrıca “Su Sporları Çalıştayı”, “Yerel Kültür Çalıştayı”, “Türkiye Kent Konseyleri Mevzuat Çalıştayı”, “Kocaeli Doğa Sporları Çalıştayı”, “Kocaeli Vizyon 2053 Sanayi Sektörü Çalıştayı”, “Kocaeli Motosiklet Çalıştayı” ile “Kocaeli Vizyon 2053 Hizmet Sektörü Çalıştayları” da düzenlenen çalıştaylar arasında yerini aldı. Kültür-Sanat-Turizm, Sosyal Politikalar, Gençlik-Spor-Eğitim, Bilim-Teknoloji-İnovasyon, Çevre-Şehircilik, Sivil Toplum-Katılımcı Yönetim-Medya, Sanayi-Ekonomi-İstihdam olarak 7 farklı başlıkta oluşturulan politika kurulları ile çalışmalar aktif bir şekilde sürdürülüyor.

“MARKA ŞEHİR” HEDEFİ KONUŞULDU

Kentin turizm potansiyelini her yönüyle ortaya çıkarmayı hedefleyen Turizm Şurası ve Çalıştayı’nda Kocaeli markasının bilinirliğini artırmak hedeflenirken, çalıştay kapsamında doğadan gastronomiye birçok farklı konu ele alındı. Kocaeli Spor Master Planı çalışmalarına altlık oluşturma hedefi ile Kocaeli’nde yaşayan ve spor ile ilgisi olan 2.500 kişiye anket uygulandı. Ankette öne çıkan başlıklar ise Şura’da masaya yatırıldı.

TARIM ÜRETİMİNE YÖN VEREN ÇALIŞTAY

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gelecekteki tarım üretimine yön verilmesi amacıyla Tarım Şurası ve Çalıştayı’nı da hayata geçirdi. Çalıştay kapsamında “Tarımsal Mevzuat ve İmar Planları”, “Bitkisel Üretim Faaliyetleri”, “Hayvancılık Faaliyetleri”, “Su Ürünleri ve Balıkçılık”, “Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi”, “Kentsel ve Alternatif Tarım”, “Tarım Turizmi”, “Akıllı Tarım ve Dijital Pazarlama”, “Tarımda Eğitim ve Çevre Bilinci”, “Tarım Sosyolojisi” konuları masaya yatırıldı.

3 BİN 500 KADIN İLE YÜZYÜZE ANKET

Şura’nın gerçekleştirdiği Kadın ve Aile Şurası ve Çalıştayı’nda toplumun temel taşı olan aile ve hayatın her alanında yer alan kadın ele alınarak, ailede ve toplumda “Sosyal Statüler”, “Eğitim” ve “Kadın” başta olmak üzere farklı konu başlıklarında odak çalışma grupları oluşturuldu. Bu kapsamda Kocaeli’nde kadın profilinin çıkarılması, sorunlarının tespit edilmesi, ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesi için Kocaeli’nde ikamet eden 18 yaş ve üzeri 3.500 kadın ile yüz yüze anket tekniği kullanılarak görüşmeler gerçekleşti. 100 kadın ile derinlemesine görüşme yapılarak bu araştırmada kadınların kendilerine ait sorunları, toplumda gördükleri sorunlar ve Kocaeli’nde gördükleri sorunlar gibi kategoriler belirlendi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENGELSİZ ŞEHİR EYLEM PLANI

Gençlik Şurası ve Çalıştayı 7 masa başlığında 1.500 katılımcı ile gerçekleştirildi. 105 kamu kurum kuruluşu ve özel teşebbüs temsilcilerinin davet edildiği şurada elde edilen raporlar ise hazırlanacak olan “Sürdürülebilir Engelsiz Şehir Eylem Planı’” için taban veri olarak kullanılacak.

ÇEVRE SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Çevre Şurası ve Çalıştayı kapsamında çevre sorunları ve bu sorunlara karşı geliştirilecek çözüm önerileri 13 ayrı başlıkta ele alındı. 13 ayrı odak çalışma grubu oluşturulan çalıştayda, “İklim Değişikliği Azaltım, “İklim Değişikliği Uyum”, “Yerel Ulaşım”, “Sürdürülebilir Arazi Kullanımını Kapsayan Kentsel Yeşil Alanlar”, Doğa ve Biyoçeşitlilik”, “Hava Kalitesi”, “Çevresel Gürültü ve Titreşim Kalitesi”, “Atık Üretimi ve Yönetimi”, “Su ve Atıksu Yönetimi”, “Eko Yenilik ve Sürdürülebilir İş, Enerji Performansı”, “Entegre Çevre Yönetimi ve “İzmit Körfezi” ele alındı.

KOCAELİ’NİN SANAYİ VİZYONU

Kocaeli Vizyon 2053 Hizmet Sektörü Çalıştay’ında Kocaeli’nin geleceğine dair stratejik adımların belirlenmesi amacıyla kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Etkinlik, şehrin ekonomik gelişimi ve hizmet sektöründeki yenilikçi adımlar için önemli bir platform olarak değerlendirildi. Çalıştayda sürdürülebilir üretim, yenilikçi sanayi politikaları ve Kocaeli’nin sanayi vizyonu tartışıldı.

KOCAELİ’NDE DOĞA SPORLARI GELİŞİYOR

Kocaeli’nde doğa sporlarının geliştirilmesi ve kentin doğal potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Doğa Sporları Çalıştayı’nda ise “Doğa Sporları”, “Doğal Alanlarda Rekreatif Etkinlikler”, “Doğa Sporlarında Eğitim, Çevre ve Sürdürülebilirlik”, “Doğa Sporları Turizmi ve Ekonomisi”, “Doğa Sporlarında Güvenlik, Sağlık ve Mevzuat” olmak üzere 5 ana tema üzerinden konular ele alındı. Çalıştayda, sporun sürdürülebilirliği ve kentin doğal kaynaklarının etkin kullanımı için ortak akıl oluşturularak paydaşların katkıları alındı. Kentteki dağcılık, yürüyüş, bisiklet, su sporları, izcilik, kampçılık, yamaç paraşütü ve bisiklet gibi farklı doğa sporu dallarını kapsayan çalıştayda geçmiş deneyimler, mevcut durum ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı.

MOTOSİKLET ÇALIŞTAYI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Büyükşehir ve paydaş kurumların katkılarıyla düzenlenen Motosiklet Çalıştayı’nda ise “Trafik Güvenliği ve Sürüş Teknikleri”, “Altyapı ve Şehir Planlaması”, “Motosiklet Rotaları”, “Hukuki Düzenlemeler”, “Sigorta ile Motosiklet Kültürü ve “Sosyal Etkileşim” konuları ele alındı.

KENTİN DİNAMİKLERİ YEREL KÜLTÜR ÇALIŞTAYI’NDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların katkıları ile düzenlenen Kocaeli Vizyon 2053 Sanayi Sektörü Çalıştayı’nda da sürdürülebilir üretim, yenilikçi sanayi politikaları ve Kocaeli’nin sanayi vizyonu tartışıldı. Akıllı Şehirler Şurası’nda kentin akıllı şehirler konusunda mevcut durumunun tespiti ve yol haritasının oluşturulması amaçlanırken, Kocaeli’nin kültürel kodlarının ele alındığı Yerel Kültür Çalıştayı’nda ise kentin dinamikleri bir araya geldi. Son olarak Su Sporları Çalıştayı’nda Yelken, Yüzme, Kürek, Su Altı Sporları, Su Topu, Kocaeli’nde Su Sporları, Rekreatif Su Sporları, Su Sporları ve Sağlık ile Su Sporları Turizmi ve Ekonomisi başlıklarıyla oluşturulan odak çalışma gruplarında sorunlar detaylı bir şekilde ele alındı.



(Erkan ERENLER)