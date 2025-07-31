Geleceğin pilotları Kocaeli'de yetişecek

ESNAFI VE STK'LARI DİNLEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze ve Çayırova'da hem esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti hem de yapımı devam eden projeleri inceledi. Başkan Büyükakın programlarına Kocaeli Servis Araçları Odası Gebze Şubesi'ni ziyaret ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ile AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya'nın eşlik ettiği Başkan Tahir Büyükakın, Oda Başkanı Şenol İkizek ve üyelerden servisçilerin sorunlarını dinledi. Şenol İkizek, her zaman yanlarında olan ve çözüm noktasında kendilerine destek veren Başkan Büyükakın'a üyeler adına teşekkür etti.

TBDD TOPLANTISINA KATILDI

Başkan Tahir Büyükakın'ın bir sonraki durağı Gebze Darıca Dilovası Çayırova Sivaslılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği oldu. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Başkan Tahir Büyükakın, dernek üyeleri ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Tahir Büyükakın, Gebze'de Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı’na da katıldı. Aynı zamanda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olan TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığındaki toplantıda, Türk Dünyası ile kurulan kardeşlik hukukunu ve gönül bağını daha da güçlü hale getirecek projelere ve çalışmalara imza atılması için fikir birliğine varıldı.

UÇAKPARK’IN YAPIMI TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze’deki temaslarının ardından; büyük önem verdiği ve yapım çalışmaları tamamlanan Çayırova Uçak Park Bilim ve Simülasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ile birlikte merkezi gezen Başkan Büyükakın, Genel Sekreter Numan Balaban’dan çalışmaların bittiği ve merkezin açılışa hazır hale geldiği aldı. Daha sonra kokpite geçerek dev Airbus A340 model uçağı simülasyonla uçuran Başkan Büyükakın, Çayırova Uçak Park Bilim ve Simülasyon Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MERKEZ, EĞİTİME BAKIŞIMIZI GÖSTERİYOR

Böyle bir merkez kurma hikayesinin nasıl başladığını anlatan Başkan Tahir Büyükakın, “Bu hikaye biraz eğitime bakışımızla ilgili bir hikaye. Bilim Merkezi’nde bu yaklaşım uygulandı. Ve Türkiye’deki ilklerden biriydi. Eski müze anlayışında objeler bir yerlere konulur ve oradan insanlar kendilerine çizilen sınırlar içinde yürürler, bakarlardı. Bir şeye dokunmak yasaktır. Ama yeni dönem, dijital imkanların da sağladığı kolaylıklarla birlikte dokunmayı istiyor. Merak etmeyi, araştırmayı, keşfetmeyi, becerileri geliştirmeyi istiyor. Bu konsept dahilinde Bilim Merkezi’nde bu yaklaşım sergilendi. Burada da bir uçağın içinde yeni bir bilim merkezi oluşturuldu.

ÇOCUKLARIN MERAKINI ORTAYA ÇIKARACAK

Uçuş ömrünü tamamlamış Airbus A340 model uçağı bilim merkezi haline getirdik. Bugün çocuklar, uçuş teknolojileri konsepti içinde modern bir müzecilik görmüş olacaklar. Burası bir yanıyla müze. Diğer yanıyla da bir eğitim alanı. Çocukları merak ettirmek için bir mekan. Ama aynı zamanda bu alana dair merakı olan çocukların kendilerini geliştirmeleri için de ayrı bir mekan. Çocuklarımız simülasyon cihazında uçuş yapmayı öğrenecek. Bunu burada deneyecekler. Bir yandan merakı bir yandan da el becerisini geliştiren bir uygulama” dedi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye’nin son dönemde hava savunma sistemindeki atılımlarına dikkat çekerken, söz konusu merkezin bu noktada çok önemli bir işlev göreceğini vurguladı. Başkan Büyükakın şunları söyledi: “Burada drone’lar, helikopterler, KAAN, HÜRKUŞ ve HÜRJET modelleri var. Onların nasıl kullanıldığı, nasıl uçurulduğu, uçuş prensiplerinin neler olduğu, uçak ve diğer cihazların yapımında kullanılan malzemelerin ne amaçla kullanıldığı ve o malzemelerin uçağın neresinde kullanıldığına kadar dair bilgilerin çocuk yaşlarda öğrenilmesi, sonrası için bambaşka sonuçlar doğuracaktır. Gerçekten çok önemli bir fırsat. İnşallah şehrimizdeki evlatlarımıza, buradan bu alana dair güzel bir dünyaya açılan bir kapı sunmuş oluruz.”



(Ömer İLGEÇ)