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Gençler, hayal kapılarını “Kılavuz Kariyer” ile aralayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Üretken Akademi iş birliğiyle yürütülen “Kılavuz Kariyer Programı”, gençleri hem bugünün hem de yarının iş dünyasına donanımlı bir şekilde hazırlayacak.

Gençler, hayal kapılarını 'Kılavuz Kariyer” ile aralayacak

30 Mayıs 2025 Cuma 10:45

 3 AY BOYUNCA ONLİNE STAJ İMKANI

Kocaeli’nde hayallerine ulaşmak isteyen 16-29 yaş arasındaki tüm gençlere, lise ve üniversite öğrencilerine, yeni mezunlar ve iş arayanlara tam anlamıyla bir yol haritası oluşturan “Kılavuz Kariyer Programı” resmen başladı. Kılavuz Kariyer ile gençler, iş sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlerde 3 ay boyunca online staj imkanına sahip olurken, aynı zamanda sosyal, dijital ve profesyonel yetkinliklerini çok yönlü olarak geliştirebilecek.

 

1.390 BAŞVURU ARASINDAN SEÇİLEN 500 GENÇ

1.390 başvuru arasından seçilen 500 gencin katılımıyla Halkevi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programına Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Şube Müdürü Mine Pir Kazan, Üretken Akademi kurucu ortaklarından Berat Şeyma Çelik, Hasan Ustaosmanoğlu ve davetliler katıldı.

 

SINAV HAFTALARINA GÖRE ŞEKİLLENDİRİLDİ

Kariyer yolculuğunda ilk adımı Kılavuz Kariyer Programı ile birlikte atan gençlerin 12 haftalık süreçte 3 devamsızlık hakkı bulunacak. Sınav haftalarına uygun olarak şekillendirilen program süresince gençler; ulusal ve uluslararası şirketlerde online staj yaparak gerçek iş deneyimi kazanmış olacak. Ayrıca verilen sertifikalı eğitimlerle CV’sini güçlendirme imkânı ve 400’den fazla saatlik canlı ve asenkron eğitimle ile de yetkinliklerini geliştirerek, liderlikten dijital okuryazarlığa kadar birçok alanda profesyonelleşecek.

(Erkan ERENLER)

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