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Gençlere online staj imkânı

Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kılavuz Kariyer Programı; geleceğini inşa etmek, yetkinliklerini geliştirmek ve fark yaratmak isteyen gençlere büyük bir fırsat sunuyor.

Gençlere online staj imkânı

11 Mayıs 2025 Pazar 09:53

 Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Kılavuz Kariyer Programı” birçok gence iş sektöründe kapılar açıyor. Kılavuz Kariyer Programı ile öğrenci ve gençler iş sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlerde 3 ay boyunca online staj imkanına sahip olabilecek.

 

EĞİTİM VE STAJ BELİRLİ SÜREYİ KAPSAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kılavuz Kariyer Programı 4 aylık bir süreci kapsayacak. Katılımın ücretsiz olduğu “Kılavuz Kariyer Programı” 16-29 yaş arasındaki tüm gençlere, lise ve üniversite öğrencilerine, yeni mezunlar ve iş arayanlara hitap edecek. Bu kapsamda firma yetkilileri tarafından yapılan başvuruların toparlanması ve değerlendirilmesi 1 ay sürecek. 2 aylık eğitim sürecinin ardından ise şirketler tarafından belirlenen gençlerin hakim olduğu alana yönelik online stajları 1 ayda tamamlanacak.

 

GENÇLERE KARİYERLERİNDE YOL GÖSTERECEK

Kılavuz Kariyer Programı ile gençlere 3 aylık süreçte iş hayatında kariyer belirlemesi ve ücretsiz iş deneyimi sağlanması hedefleniyor. Gençler böylece bulunduğu sektörde deneyim kazanarak kendini geliştirme potansiyeline sahip olabilecek ve kariyerlerini geliştirerek kendilerini iş dünyasına hazır hissedecek. Programa dahil olan firmaların seçtikleri adaylar sayesinde yetkililerin doğru ve profesyonel eğitimiyle birçok gence katkı sağlayacak ve doğru yönlendirmeyle alınan eğitimde firmayı yakından tanıma imkanına sahip olacak.

 

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Gençler başvurulara ve program dâhilindeki bilgilere projenin bağlantı sitesinden ulaşabilecekler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliğine uygun olarak duyuru sürecinde başvuru formu ve programın tanıtımını içeren bir bağlantı oluşturuldu. Başvuru ve detaylı bilgiye www.kilavuzkariyer.com adresinden ulaşılabilecek. Son başvuru tarihi 18 Mayıs 2025 olarak belirlenirken aday olmak isteyen gençlerin kısa sürede başvuru yapmaları bekleniyor.

(Erkan ERENLER)

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