Genel Sekreter Baraçlı’dan projelere sıkı takip

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, kent genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden birçok projeyi yerinde takip ediyor. Bu kapsamda Baraçlı, İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi ve Başiskele Su Sporları Merkezi’nde detaylı bir incelemelerde bulundu.

BARAÇLI, PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ

Donanımlı, kültürlü, bilgili ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için kent genelinde pek çok çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tamamlanan projeleri bir birer hizmete açıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi ile açılış için gün sayan Başiskele Su Sporları Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

BU PROJELER KENTE DEĞER KATACAK

Her iki merkezi de detaylı inceleyerek teknik personelden bilgi alan Baraçlı’ya

Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Ali Yeşildal, Ebubekir Ardıç, Gökmen Mengüç ve Numan Balaban eşlik etti. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim ve aktivitelerde yer alan özel bireylerle yakından ilgilenen Baraçlı, onlarla gerçekleştirdikleri etkinlikler üzerine sohbet etti. Özel çocuk ve gençlere hizmet vermeye başlayan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nin kente değer katacağını belirten Baraçlı, “Özel bireylerin hayatına dokunacak, onları sosyal yaşama dahil edecek güzel bir projeyi tamamladık. Özel bireyler ve onların aileleri için hayat inşallah daha da kolaylaşacak” dedi.

SU SPORLARI MERKEZİ 19 MAYIS’TA AÇILACAK

Kent genelindeki projelerin her adımını titizlikle takip eden Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, daha sonra Başiskele Su Sporları Merkezi’ni ziyaret etti. Başiskele Su Sporları Merkezi’nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda açılmasının planladığının bilgisini alan Baraçlı, su sporlarını Kocaeli genelinde yaygınlaştırmaya önem verdiklerini belirtti.



(Ömer İLGEÇ)