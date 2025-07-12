Genel Sekreter Baraçlı’dan yerinde inceleme

KARTEPE KENT MEYDANI CAMİ PROJESİNDE İNCELEME

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’deki yatırımlarını yerinde inceledi. İlk olarak Kent Meydanı Cami projesindeki çalışmaları yerinde gören ve teknik personelden son durum hakkında bilgi alan Dr. Hayri Baraçlı’ya Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban da eşlik etti. Kaba yapısı büyük ölçüde tamamlanan proje; bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere toplamda 4.725 metrekarelik alanı kapsıyor. Bodrum kat 1.495 metrekare, zemin kat 2.445 metrekare ve 2. kat (asma kat) ise 785 metrekare büyüklüğünde.

DİĞER PROJELERDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Genel Sekreter Baraçlı daha sonra sırasıyla; Yakup Altun Spor Kompleksi, Köseköy Meydanı’nda yapılan düzenlemeler, Kartepe Teleferik bölgesinde yapımı süren katlı otopark projesi ve Kartepe Müfreze binasını da yerinde inceledi, son durum hakkında bilgi aldı.

FİFA STANDARTLARINDA SPOR KOMPLEKSİ

Yakup Altun Spor Kompleksi’nde yürütülen çim saha ve tesis binası yapımı, ilçedeki spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor. 10 bin metrekarelik alanda saha zemini, sentetik çimle kaplandı. Gece maçı oynamaya da elverişli olan stat, son teknolojiyle donatılarak FİFA standartlarına uygun hale getirildi. Komplekste ayrıca 3 katlı tesis binası bulunuyor. Binanın zemin katında tuvalet, duş ve soyunma odaları, bay-bayan hakem odaları, birinci katta 140 m2 fitness salonu, soyunma odası, masaj salonu, antrenör odası, tuvalet ve duşlar yer alıyor. Çatı katında ise lokal oturma alanları, mutfak, eğitim salonu, 2 ofis, mescit, bay-bayan lavabolar ile doğu ve batı cephelerinde açık teraslar bulunuyor.

KÖSEKÖY MEYDANI BÖLGEYİ CANLANDIRACAK

Kartepe Köseköy Meydanı’nda yapılan düzenlemelerle bölgeye yeni bir sosyal buluşma alanı kazandırılması hedefleniyor. Bölge halkına sosyal bir yaşam alanı sunacak olan Köseköy Meydanı, içinde bulundurduğu donatılarla da bölgeyi canlandıracak.

598 ARAÇLIK TELEFERİK OTOPARKI

Kartepe Teleferik bölgesinde yapımı süren otopark projesinin ulaşım ve park sorunlarının çözümüne katkı sağlaması bekleniyor. Toplam inşaat alanı 22 bin 338 metrekare olan ve 4 bloktan oluşan 6 katlı otopark 36’sı engelliye ait olmak üzere toplam 598 araç kapasiteli olacak. Ayrıca otoparkta 54 araçlık elektrik şarj istasyonu ve 3 yaya asansörü yer alacak. Yüzde 99’u tamamlanan proje hizmete alınmak için gün sayıyor.

5 ARAÇLIK MÜFREZE BİNASI YAPILIYOR

Kartepe İtfaiye Müfreze binası yapımı da ilçenin altyapı gelişimi açısından önemli bir yere sahip. Acil durumlarda bölgeye hizmet etmek üzere 3296 metrekare alanda yapılacak 5 araçlık İtfaiye Müfreze binası 1300 metrekare kapalı alana sahip olacak. Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı’nın Kartepe’de gerçekleştirdiği kapsamlı incelemeler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçedeki yatırımlara verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.



(Erkan ERENLER)