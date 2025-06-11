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“Genelde tanınmadan geziyorum”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, gazeteci ve televizyon sunucusu Cansu Canan Özgen ile sohbet programında motosiklet tutkusuyla ilgili soruları da yanıtladı. Büyükakın, bu konuda özel bir anısını da paylaştı.

'Genelde tanınmadan geziyorum”

11 Haziran 2025 Çarşamba 15:22

 ROTAMIZ GENELDE YAPTIĞIMIZ İŞLER OLUYOR

Özgen’in, “Başkanım siz şimdi motosiklet tutkunuzla da biliniyorsunuz. Bilmeyenler varsa da şimdi öğrenecekler. Yoğun bir gün bitti, çok çalıştınız, yoruldunuz, akşam oldu. Kaskı taktınız, motora atladınız, gaza bastınız. Kocaeli’nin neresine sürersiniz ve neden orası?” şeklindeki sorusuna Büyükakın, şöyle yanıt verdi: “Aslında tek bir rota yok. Yani işimizden dolayı şehrin çeşitli yerlerinde gezme imkânım oluyor. Hatta bir gün enteresan bir şey oldu. Yine yaptığımız çalışmayı yerinde incelemek istedim. Çalışma alanına geldiğimde yol kenarında durup, uzaktan bakarken önüme doğru yaşlıca bir amca geldi. Durdu. Kaskım kapalı olduğu için “Delikanlı, şuradan bir ekmek kapıp gel” dedi. Ben de kaskı çıkartmadan “Birazdan getiririm” dedim. Motorla hızlıca halledeceğimi düşünerek ısrar ediyor, para uzatıyor: “Genç adamsın, üşenme, şuradan ekmek al gel” diyor. Baktım olacak gibi değil, kaskı çıkardım tanıdı, çok şaşırdı, sarıldı. Aramızda kalsın, ben işi kontrol ediyorum ama sana da ekmeğini yollayacağım deyip oradan ayrıldım. Bunu biraz da duyurmadan yapıyorum. Tanınınca bir anlamı kalmıyor. Kısacası keyifle, iş karışık bir formatta götürüyoruz. Genellikle rotalar iş rotası oluyor” dedi.

(Ömer İLGEÇ)

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