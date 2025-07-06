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GGC'NİN EV SAHİPLİĞİNDE GEBZEDE MEDYA ZİRVESİ

TGF ve Basın Vakfı, Gebze’de Buluşuyor: Gazetecilik Mesleğinin Sorunları Masaya Yatırılacak.

GGC'NİN EV SAHİPLİĞİNDE GEBZEDE MEDYA ZİRVESİ

06 Temmuz 2025 Pazar 13:16

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve Basın Vakfı Yönetim Kurulu toplantıları, 7-9 Temmuz 2025 tarihleri arasında Gebze’de yapılacak.
Gebze Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğindeki toplantılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek. 3 gün sürecek programa TGF ve Basın Vakfı yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Gebze Gazeteciler Cemiyeti üyeleri de katılacak.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, “TGF ve Basın Vakfı yönetim kurulu üyelerini tekrar Gebze’de ağırlayacak olmak bizim için çok önemli. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz 69. Başkanlar Konseyi ile yine Türkiye’nin dört bir yanından 80’in üzerinde meslektaşımızla mesleğin sorunlarını ele almıştık, bu yıl da 80’in üzerinde katılım olacak ve ikinci kez ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca da,“Anadolu’da yayın yapan yerel gazeteler, internet haber siteleri, radyo ve televizyonlar, yaşadığı ekonomik darboğaz, artan maliyetler, azalan ilan gelirleri ve sahte gazetecilik tehdidi altında kapanma tehlikesi yaşıyor. Her zaman Anadolu basınının sesi ve soluğu olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Basın Vakfı olarak bu kötü gidişata sessiz kalmamız mümkün değil. Gebze’deki yönetim kurulu toplantımızda sektörün son durumunu masaya yatıracağız ve bir yol haritası çizeceğiz” diye konuştu.
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