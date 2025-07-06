GGC'NİN EV SAHİPLİĞİNDE GEBZEDE MEDYA ZİRVESİ

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve Basın Vakfı Yönetim Kurulu toplantıları, 7-9 Temmuz 2025 tarihleri arasında Gebze’de yapılacak.

Gebze Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğindeki toplantılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek. 3 gün sürecek programa TGF ve Basın Vakfı yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Gebze Gazeteciler Cemiyeti üyeleri de katılacak.





Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, “TGF ve Basın Vakfı yönetim kurulu üyelerini tekrar Gebze’de ağırlayacak olmak bizim için çok önemli. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz 69. Başkanlar Konseyi ile yine Türkiye’nin dört bir yanından 80’in üzerinde meslektaşımızla mesleğin sorunlarını ele almıştık, bu yıl da 80’in üzerinde katılım olacak ve ikinci kez ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu.



