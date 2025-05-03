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Gölcük İhsaniye ışıl ışıl olacak

Büyükşehir Belediyesi, Gölcük İhsaniye Mahallesi’nde Zorlu, Beyoğlu ve Adnan Menderes Caddelerine dekoratif aydınlatma direkleri dikecek.

Gölcük İhsaniye ışıl ışıl olacak

03 Mayıs 2025 Cumartesi 10:07

 Büyükşehir Belediyesi, Gölcük İhsaniye Mahallesi’nde cadde aydınlatmalarını baştan sona yeniliyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Zorlu, Beyoğlu ve Adnan Menderes Caddelerine dekoratif aydınlatma direkleri dikilecek.

 

MODERN VE ŞIK GÖRÜNÜM

Kent genelinde görsel estetiğe önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, klasik sokak lambalarının yerine yerleştirdiği dekoratif direkler ile Gölcük İhsaniye mahallesini daha modern ve şık bir görünüme kazandırıyor. Cadde boyunca uyumlu bir şekilde konumlandırılan aydınlatmalar, özellikle akşam saatlerinde şehrin siluetine zarif bir dokunuş katacak.

 

ÇEVRECİ VE EKONOMİK

Projede çevreci ve ekonomik çözümler de ön planda tutuluyor. Bu kapsamda elektrik hatları yer altına alınarak hem güvenlik artırılıyor hem de görüntü kirliliği ortadan kaldırılıyor. Kullanılan LED armatürler sayesinde geleneksel aydınlatmalara göre çok daha az enerji tüketiliyor. Enerji tüketimi daha az olurken hem de karbon salınımını azaltarak çevre dostu bir sistem kurulmasına imkân tanıyor. Modern şehircilik anlayışıyla hayata geçirilen bu proje, hem görsel zenginlik hem de sürdürülebilirlik açısından örnek oluşturuyor.

(Ömer İLGEÇ)

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